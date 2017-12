Private lease vestigt nieuw record in 2017

Hoeveel nullen noteren ze dit jaar?

Private lease valt wederom enorm in de smaak, zo blijkt uit een rapport van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). De VNA noteert een stijging van maar liefst 64.000 nieuwe contracten, ten opzichte van de cijfers van 2015. Op zakelijk gebied loopt het al jaren gestaag, maar met de introductie van private lease schijnen er genoeg particulieren te zijn die eenzelfde richting in slaan.

Inmiddels zijn er 100.000 private lease contracten in Nederland. Volgens de VNA heeft dit te maken met het feit dat de manier van autorijden voor velen een aantrekkelijke manier is om over een auto te beschikken. De vereniging spreekt van weinig risico’s en zorgen in combinatie met lage kosten en flexibiliteit. Met name de nieuwe, schone auto verteert goed.

Renate Hemerik, directeur van de VNA, ziet de toekomst van private leasen bijzonder rooskleurig in en noemt het nu al een belangrijke speler voor mensen die in de markt zijn voor grotere, duurdere auto’s.

Mobiliteit en autobezit gaan veranderen. Private lease is daar een mooi voorbeeld van, want steeds meer automobilisten zien de voordelen van het gebruik van een nieuwe, zuinige auto met alle diensten inbegrepen zoals onderhoud, verzekering en pechhulp. Private lease heeft een unieke positie in de leasemarkt veroverd, we verwachten dat over enkele jaren een kwart van het wagenpark dat privé wordt gereden geleaset zal zijn. Private lease heeft een gezonde toekomst.

Volgens Renate is de groei mede te danken aan het keurmerk dat de VNA samen met de VFN heeft geïntroduceerd. Door transparante voorwaarden te hanteren is er weinig tot geen ruimte voor verwarring en geniet de consument van rijden zonder onverwachte verrassingen. Overigens heeft private lease een behoorlijk diverse doelgroep, van 50-plussers met geld, tot mensen die simpelweg geen spaargeld hebben om uit te geven aan een nieuwe auto.

Als private lease weet te profiteren van de huidige trend, zal het de komende jaren naar verwachting stevig door blijven groeien.