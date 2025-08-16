Omdenken: stel dat alle auto’s elektrisch waren…en iemand de verbrandingsmotor zou uitvinden?

Als ik in iemands LinkedIn profiel het woord ‘omdenken’ zie staan, weet ik direct dat ik te maken heb met een gruwelijke paarse krokodil. Maar nou toch even he…wat nou als EV’s de standaard waren en iemand de ICE wilde pushen?
Als uw trouwe dinosauriër, ben ik natuurlijk niet zo’n enorme fan van elektrische voertuigen. Regelmatig als ik naar Utrecht rijdt, kom ik op een vierbaans snelweg waar je 80 mag, een autobedrijf voorbij. Omdat je zo traag gaat, heb je alle tijd de reclameleuzen te lezen. Er hangt een groot uitgemeten banner met daarop de tekst ‘als we elektrisch willen rijden, gaan we wel naar de kermis’. Heerlijk. Geniet0n. One of us, one of us! Er zijn gelukkig nog een paar mensen zoals wij in de wereld.
Omdenkers zijn gruwelijk. Mensen met banen, doorgaans direct of indirect dik betaald door de overheid, die je morgen kan schrappen. Waarna er niets verandert in de wereld. Behalve iets minder gedoe op de werkvloer en een iets lagere belastingdruk voor mensen die wél werken.
Maar toch…Ook als dino, moet je natuurlijk af en toe onderzoeken of je meningen nog wel kloppen. Of de feiten en aannames die tot de conclusies leiden nog valide zijn. Of *slikt een beetje vomitus weg* omdenkers, een punt hebben. Een man (m/v/i) die nooit van mening veranderd is, heeft immers waarschijnlijk nooit iets geleerd.
En zo stuitte ik op een filmpje van een internet marketingorakel. Grote scepsis vliegt dan direct mijn brein binnen. Doch het is iemand die soms wel eens goede dingen zegt. Dat helpt natuurlijk al om je hersens te openen. Dat je niet met Jesse Klaver ofzo van doen hebt. Enfin, de denkter in kwestie komt met de hypothetische situatie op de proppen dat elektrische voertuigen de afgelopen honderd jaar de standaard waren. Iets wat zomaar mogelijk was geweest, omdat er toen ook al elektrische ‘auto’s’ waren. En dat dan nu…iemand voorstelt de brandstofmotor te gaan gebruiken…
Twintig keer meer bewegende onderdelen. Een explosief goedje dat in de tank moet. Een infrastructuur die opgezet moet worden om dit goedje veilig overal beschikbaar te maken. Een vermogensafgifte die een versnellingsbak noodzakelijk maakt. Ze maken geluid dat niet altijd fraai is. Je hebt een uitlaat waar brandstof voor bomen uitkomt. Goed, het laatste is niet zo erg. Maar de rest zou best raar zijn.
Kijken wij dan toch helemaal verkeerd naar deze kwestie aan. Of moeten we de Kool Aid van meneer marketing-goeroe -ondanks zijn magnifieke trui-keuze overigens- niet drinken? Laat het weten, in de comments!
Reacties
Pordon zegt
Ik snap eerlijk gezegd die hele haat tegen EV’s niet zo goed. Uiteindelijk is een elektrische aandrijflijn gewoon een extra keuze, net zoals benzine, diesel, LPG of hybride dat ook zijn.
Hoe meer varianten er zijn, hoe beter – want dat betekent dat iedereen kan kiezen wat het beste bij z’n situatie en voorkeur past. Uiteindelijk delen we allemaal dezelfde passie hier: autorijden.
Ik hou van een heerlijke V8 maar ik zou m’n EV als daily er nooit voor willen ruilen.
ghengiskhan zegt
Rationeel gezien is een electrodinges natuurlijk beter. Vandaag de dag.
Maar 100 jaar geleden waren accu’s nog veel zwaarder dan nu en bovendien kon er weinig prik in. Een brandstoftank groter maken is relatief eenvoudig en de energiedichtheid van olie (in welke vorm dan ook) is vrij hoog.
Ondertussen ben je inderdaad onderweg met een voertuig waarin honderden, nee duizenden explosies per minuut plaatsvinden, gevoerd door een bijzonder ontvlambaar goedje dat in flinke hoeveelheden in je wagentje rondklotst.
Maar petrolheads worden niet zuiver door ratio gedreven.
Net zoals de auto honderd ennogwat jaar geleden het paard bevrijdde van het arbeidsjuk is de elektromobiel misschien wel de redding van de echte auto: omdat het er straks relatief weinig zijn (want die kant zal het uiteindelijk wel op gaan, vrees ik) is de ‘overlast’ die recreatief gebruik met zich meebrengt acceptabel. Vooruit dan maar.
freez65 zegt
Leuk gedachte experiment. Ik ben van huis uit een petrol head (aangeboren afwijking) en ik heb een technische opleiding.
Als EV’s de standaard waren, dan werd het concept van een verbrandingsmotor op basis van inefficientie “afgeschoten”. De meeste energie die je opstookt gaat op aan warmte die verloren gaat, er gaat in het beste geval maar 30% naar de wielen. Belachelijk! Je kan wel heel gemakkelijk enorm veel energie tanken (60 liter benzine is meer dan 500 kWh) maar de afstand die je daar mee kan afleggen is relatief gezien erg matig. Acceleratie is bedroevend langzaam en het maakt herrie.
We hebben hier thuis twee auto’s, een electrische en nog een “ouderwetsche” diesel station waar ik graag in rijd. Bovenstaande tekst is wat een beetje technische autojournalist mogelijk zou melden.
Freez
nineelevenheaven zegt
De enige reden waarom de verbrandingsmotor populair blijft, is dat de EV geen échte oplossing biedt.
“Een goed product verkoopt zichzelf” en op dit moment moeten kopers nog worden overgehaald.
De EV als totaalpakket is nog steeds damesplasser. Zolang de brandstofmotor goedkoper, praktischer, waardevaster en betaalbaarder is voor 95% van de voertuigbezitters kun je omdenken wat je wil.
Johanneke zegt
1 van de redenen dat een EV nu nog niet overal lekker werkt is ook de infrastructuur die volledig op benzine en diesel auto’s in ingericht. Stel we hebben een veel zwaarder stroomnet, genoeg stroom, overal tering snelle laders, voor iedere rijtjeswoning een kabelgootje, ga zo maar door, accurecycling is standaard, en automonteurs weten niet beter dan dat ze iedere EV kunnen fixen, inclusief losse accucellen, etc etc etc. Dan zou er helemaal niemand meer zitten te piepen. Maar die infra is er nog niet. Wordt aan gewerkt. Mijn volgende auto wordt ook een EV. Maar een aut op benzine zal ik tot mijn dood blijven rijden, want vind het veel te leuk. Over 20 jaar als ik mijn kinderen het huis uit gekickt heb lekker aan mijn oude barrel sleutelen en ritjes maken, rev matchen, leuk toch.
HZW zegt
De eerste elektrische auto’s doken al op in de 19e eeuw, lang voordat benzineauto’s populair werden.
Hoewel er al eerder experimentele voertuigen bestonden, wordt de Flocken Elektrowagen uit 1888 vaak beschouwd als de eerste praktische elektrische auto voor productie, volgens Polestar.
In de beginjaren van de 20e eeuw waren elektrische auto’s zelfs populairder dan benzineauto’s, vooral in stedelijke gebieden.
En toch is het nog steeds in de minderheid.
Het is vanaf toen niets geworden, en ik vermoed dat het nog lang gaat duren, voordat het wel wat wordt.
Ik verwacht dat ik in mijn leven niet mee ga maken dat de hele wereld elektrisch rijd.
En ik heb vermoedelijk nog wel een jaartje of 25-40 te gaan.