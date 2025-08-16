Omdenken: stel dat alle auto’s elektrisch waren…en iemand de verbrandingsmotor zou uitvinden?

Als ik in iemands LinkedIn profiel het woord ‘omdenken’ zie staan, weet ik direct dat ik te maken heb met een gruwelijke paarse krokodil. Maar nou toch even he…wat nou als EV’s de standaard waren en iemand de ICE wilde pushen?

Als uw trouwe dinosauriër, ben ik natuurlijk niet zo’n enorme fan van elektrische voertuigen. Regelmatig als ik naar Utrecht rijdt, kom ik op een vierbaans snelweg waar je 80 mag, een autobedrijf voorbij. Omdat je zo traag gaat, heb je alle tijd de reclameleuzen te lezen. Er hangt een groot uitgemeten banner met daarop de tekst ‘als we elektrisch willen rijden, gaan we wel naar de kermis’. Heerlijk. Geniet0n. One of us, one of us! Er zijn gelukkig nog een paar mensen zoals wij in de wereld.

Omdenkers zijn gruwelijk. Mensen met banen, doorgaans direct of indirect dik betaald door de overheid, die je morgen kan schrappen. Waarna er niets verandert in de wereld. Behalve iets minder gedoe op de werkvloer en een iets lagere belastingdruk voor mensen die wél werken.

Maar toch…Ook als dino, moet je natuurlijk af en toe onderzoeken of je meningen nog wel kloppen. Of de feiten en aannames die tot de conclusies leiden nog valide zijn. Of *slikt een beetje vomitus weg* omdenkers, een punt hebben. Een man (m/v/i) die nooit van mening veranderd is, heeft immers waarschijnlijk nooit iets geleerd.

En zo stuitte ik op een filmpje van een internet marketingorakel. Grote scepsis vliegt dan direct mijn brein binnen. Doch het is iemand die soms wel eens goede dingen zegt. Dat helpt natuurlijk al om je hersens te openen. Dat je niet met Jesse Klaver ofzo van doen hebt. Enfin, de denkter in kwestie komt met de hypothetische situatie op de proppen dat elektrische voertuigen de afgelopen honderd jaar de standaard waren. Iets wat zomaar mogelijk was geweest, omdat er toen ook al elektrische ‘auto’s’ waren. En dat dan nu…iemand voorstelt de brandstofmotor te gaan gebruiken…

Twintig keer meer bewegende onderdelen. Een explosief goedje dat in de tank moet. Een infrastructuur die opgezet moet worden om dit goedje veilig overal beschikbaar te maken. Een vermogensafgifte die een versnellingsbak noodzakelijk maakt. Ze maken geluid dat niet altijd fraai is. Je hebt een uitlaat waar brandstof voor bomen uitkomt. Goed, het laatste is niet zo erg. Maar de rest zou best raar zijn.

Kijken wij dan toch helemaal verkeerd naar deze kwestie aan. Of moeten we de Kool Aid van meneer marketing-goeroe -ondanks zijn magnifieke trui-keuze overigens- niet drinken? Laat het weten, in de comments!