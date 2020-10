Tesla-medewerker saboteert fabriek in Fremont - Autoblog.nl

Zelfs in de Tesla-fabriek zijn Tesla-haters te vinden.

Er zijn weinig automerken waar de meningen zo over uiteenlopen als Tesla. Het merk van Elon Musk heeft zowel grote liefhebbers als grote vijanden. Mensen uit deze laatste categorie zijn niet alleen buiten de organisatie te vinden, zo blijkt.

Bloomberg kreeg namelijk een interne e-mail van Tesla onder ogen, die werd verstuurd naar aanleiding van een opvallend incident. Uit het bericht valt op te maken dat een medewerker de boel opzettelijk saboteerde in de fabriek in thuisstaat Californië.

De sabotage was succesvol, want de productie werd verstoord in een deel van de fabriek. Hoe de medewerker dit voor elkaar kreeg en wat precies de gevolgen waren is niet bekend. Wel is bekend dat er snel werd ingegrepen. In de e-mail valt te lezen dat de productie na een paar uur weer probleemloos verliep. Desondanks kan het alsnog een duur geintje zijn geweest.

Tesla heeft de dader ook al in de kraag weten te vatten. Hij probeerde zijn sporen uit te wissen door een collega de schuld in de schoenen te schuiven en een computer te vernietigen, maar dat mocht niet baten. Nadat hij met “onweerlegbaar bewijs” werd geconfronteerd bekende hij schuld. Hij is uiteraard de laan uitgestuurd. Of er nog verdere actie tegen hem wordt ondernomen is niet bekend. Wellicht wilde Tesla het liever onder de pet houden, maar dat is in ieder geval niet gelukt.

Het is niet voor het eerst dat Tesla met kwaadwillende individuen te maken heeft. Eerder dit jaar probeerde een Rus via een Tesla-medewerker die Russisch sprak malware te installeren op de computersystemen. De medewerker bleef Tesla echter trouw en de FBI wist de Rus op te pakken.