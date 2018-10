Duizenden Nederlanders rijden zonder rijbewijs

Omdat er amper controle is gaat het soms (tientallen) jaren 'goed'. Hoe vaak ben jij immers gestopt om je rijbewijs te laten zien?

Mensen die ooit een rijbewijs hebben gehaald, maar om wat voor reden dan ook niet meer in het bezit zijn van het roze pasje. Het zijn er duizenden in Nederland. Een rijbewijs kan ongeldig verklaard zijn door onder meer ingrijpen van een rechter. Bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding, het (meermaals) rijden onder invloed van drugs/alcohol of door ouderdom.

Het CBR heeft vastgesteld dat dit soort mensen lak hebben aan de consequenties. De instantie heeft geconstateerd dat er sinds 2016 meer dan 5.000 mensen nog steeds een rijbewijs op zak hebben, terwijl deze ongeldig is verklaard, aldus de NOS. Deze mensen hebben het roze pasje nooit opgestuurd naar het CBR. Ieder jaar krijgt de politie met bijna 3.000 mensen te maken die niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en dus wel in de auto stappen. En dan zijn dit enkel de gevallen die bekend zijn. Er zijn nog tig andere automobilisten die nooit gepakt zijn.

Het CBR kan mensen niet dwingen om het rijbewijs op te sturen. Ook al is het nutteloos om het pasje te bewaren. De instantie is enkel bij machte om brieven te versturen. Bovendien is het bij de wet verboden om een ongeldige rijbewijs te bewaren. Er staat een boete van 230 euro op. Ga je rijden zonder rijbewijs of met het ongeldige rijbewijs, dan komen daar nog eens extra boetes of een gevangenisstraf bij.

Over een oplossing wordt niet gesproken. Het CBR zou bijvoorbeeld kunnen gaan samenwerken met justitie. Mensen krijgen een x aantal maanden de tijd om het rijbewijs op te sturen of langs te brengen. Doen ze dit niet, dan volgt er een boete van het CJIB op de mat die automatisch wordt verhoogd als er niet betaald wordt. Het is maar een ideetje.