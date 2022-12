Kerstvakantie begint: hier kom je in de file terecht!

De kerstvakantie begint voor veel mensen vanmiddag en dat betekent files.

Het is nog geen vrijdag, toch moet je al vandaag rekening houden met een zware vakantiespits. De kerstdagen staan voor de deur. Voor veel mensen betekent dit ook dat de kerstvakantie gaat beginnen. De ANWB en Rijkswaterstaat verwachten vandaag al een drukke avondspits in verband met de kerstdagen.

Niet alleen in Nederland zal het een drukte worden vanavond, ook op de wegen richting wintersportgebieden moet je de komende dagen rekening houden met drukte. Maar ja, waar kun je precies ellende verwachten en wat kun je doen?

Ga nu naar huis. Dat is de makkelijkste oplossing als je geen zin hebt om in de file te komen staan. De files beginnen naar verwachting al vroeg in de middag en zullen overgaan in een reguliere avondspits. Donderdagen zijn sowieso de wat drukkere dagen op de wegen.

Kerstvakantie files

De drukte is te merken zich op diverse snelwegen in het land. Zo verwacht de ANWB files op de A2 en op de A27 rond Utrecht. Met name richting het zuiden van de land valt drukte te verwachten. Verder moet je op de A1 tussen Amersfoort en Hengelo rekening houden met files. Ook de A12 in de richting van de Duitse grens zal vakantieverkeer zorgen voor drukte.

Wie op wintersport gaat doet er goed aan om vandaag of morgen al te vertrekken. Zaterdag is er sowieso grote kans op files in verschillende Duitse gebieden. Met name rond Frankfurt, Karlsruhe en München is het een garantie op stilstaand verkeer zaterdag. Bovendien is er code rood afgegeven voor zaterdag. Men verwacht zware regenval in het zuidwesten van Duitsland.

In de richting van het Oostenrijkse Innsbruck zal het druk worden op de A12 nabij Kufstein. Andere wintersportlanden zoals Frankrijk en Zwitserland zullen tevens te maken hebben met files, echter de echte drukte zal zich rondom Duitsland en Oostenrijk concentreren.