Volvo en taxidienst Uber zijn klaar voor autonoom rijden

Een stap in de juiste richting?

Volvo heeft vandaag een nieuwe versie van een ietwat verouderd model onthuld. Het merk heeft vanmiddag samen met taxidienst Uber de doeken getrokken van de productieversie van de autonome Volvo XC90. Na verschillende prototypes en testversies van de Zweedse SUV is hier nu eindelijk het eindresultaat dat personenvervoer naar een nieuw niveau moet tillen.

Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat Volvo en Uber een samenwerkingsverband aangingen. De bedrijven sloegen destijds de handen ineen om te proberen een nieuwe stap te zetten op het gebied van mobiliteit. Door bestuurders te vervangen door computers, camera’s en sensoren, moet het vervoeren van passagiers een stuk veiliger worden.

Uiteraard wordt de Volvo XC90, die gereed is gemaakt voor autonoom rijden, ontwikkeld door het automerk zelf. Zodoende profiteert Uber van de vele en effectieve veiligheidssystemen die het bedrijf heeft ontwikkeld. Het besturingssysteem voor autonoom rijden komt echter vandaan bij Uber. Het Amerikaanse bedrijf heeft in de afgelopen jaren zijn eigen systeem ontwikkeld en daarbij is het nodige controverse ontstaan.

Desondanks beweren de partijen dat de autnome XC90 veilig en betrouwbaar zal presteren. Er hoeft zelfs geen speciaal opgeleide medewerker van Uber aan boord te zijn. Uiteraard zal de auto alleen opereren in gebieden die daarvoor geschikt zijn. In het geval dat er iets misgaat, is de XC90 voorzien van talloze back-upsystemen die besturing en remmen kunnen overnemen.

Dat Volvo en Uber het project serieus nemen, dat mag wel duidelijk zijn. Uber heeft namelijk tienduizenden XC90’s besteld bij het merk. Het is nog niet bekend wanneer Uber de auto’s daadwerkelijk aan zijn vloot zal toevoegen.