BREEK: Zo gaan BMW en Mercedes samenwerken

BMW Group en Daimler AG investeren samen meer dan één miljard euro.. NOW!

Er waren al wat geruchten over een hechtere samenwerking tussen BMW en Mercedes (Daimler), maar vandaag hebben beide automerken wat meer duidelijkheid gegeven. Tijdens een gezamenlijke persco gaven beide CEO’s, Harald Krüger en Dieter Zetsche, meer info. Het gaat om een samenwerking waarbij een vijftal nieuwe bedrijven wordt opgericht (joint ventures): REACH NOW (voor diverse mobiele services), CHARGE NOW (opladen), FREE NOW (taxi’s), PARK NOW (parkeren) en SHARE NOW (deelauto’s). Geen schokkende zaken, maar het geeft wel aan dat beide merken het nodig vinden om samen op te trekken. Om een kans te maken op het gebied van volledig elektrische, autonome en on-demand mobiliteit, moet men blijkbaar wel gaan samenwerken.

Er is grote kans dat er in de toekomst meer investeringen nodig zijn, maar in eerste instantie stopt men er samen 1 miljard euro in. Wereldwijd wil men zo 1.000 nieuwe banen creëren. Tevens blijft men alert op nieuwe samenwerkingsverbanden en overnames van bijvoorbeeld start-ups of gevestigde bedrijven. In Nederland zijn BMW en Mercedes onder meer actief met parkeerbetalingsdienst Parkmobile (BMW) en autodeeldienst Car2Go (Daimler), maar in totaal zijn er reeds 14 ‘succesvolle’ submerken in deze markt:

Harald Krüger van BMW:

We are creating a leading global game changer. The 60 million customers we already have today will benefit from a seamlessly integrated, sustainable ecosystem of car-sharing, ride-hailing, parking, charging and multimodal transport services. We have a clear vision: these five services will merge ever more closely to form a single mobility service portfolio with an all-electric, self-driving fleet of vehicles that charge and park autonomously and interconnect with the other modes of transport… This service portfolio will be a key cornerstone in our strategy as a mobility provider. The cooperation is the perfect way for us to maximize our chances in a growing market, while sharing the investments.

Dieter Zetsche van Daimler: