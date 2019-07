Prijzen Mercedes CLA Shooting Brake bekend

Wat betaal je nu eigenlijk voor zo'n coole, premium stationwagon?

De eerste Mercedes-Benz CLA Shooting Brake was een schot in de roos. Ondanks dat het een van de krapste én duurste stationwagons in het C-segment was, bleek de auto erg populair. Een CLA Shooting Brake koop of lease je niet omdat je hem nodig hebt, maar omdat je hem fraai vindt.

De Shooting Brake van de CLA mag daarom ook in de herkansing, iets wat bij de CLS helaas niet gaat gebeuren. Over het lijnenspel hebben we het al uitgebreid gehad, maar het is goed om te weten dat het nieuwe model een stukje ruimer is geworden. Dat is niet ten koste gegaan van de schoonheid, integendeel. De extra centimeters doen de ‘X166’ (zoals de fabriekscode luidt) goed.

Maar wat betaal je nu voor een CLA Shooting Brake? Mercedes-Benz heeft de prijzen namelijk bekend gemaakt. Instappen doe je voor 38.918 euro. Dan heb je een CLA 180 Shooting Brake met handgeschakelde zesbak. De 1.3 motor levert 136 pk en 200 Nm. Een stapje hoger staat de CLA 200 Shooting Brake voor 41.933 euro. Deze heeft ook de 1.3 motor, maar nu met 163 pk en 250 Nm. Deze wordt standaard voorzien van een 7G-DCT transmissie.

De CLA 220 Shooting Brake kost 46.116 euro. Deze heeft ook standaard de DCT-automaat. De motor is een 2.0 grote viercilinder met 190 pk. en 300 Nm. Voorlopige topper op benzinegebied is de CLA 250 Shooting Brake. Deze kost 51.923 euro en heeft een 2.0 motor met 224 pk en 350 Nm. Ook deze heeft standaard de automaat. Optioneel kun je deze met ‘4-Matic’-vierwielaandrijving krijgen, dan ben je 55.176 euro kwijt.

Dieselen is ook mogelijk met de compacte stationwagon. De CLA 180d Shooting Brake kost 39.100 euro en heeft een 1.5 dieselmotor met 116 pk en 260 Nm. Deze heeft standaard dezelfde 7G-DCT transmissie. De CLA 200d Shooting Brake kost 42.761. Twee dingen die afwijken ten opzichte van de CLA 180 zijn de bak (de CLA 200d heeft een 8G-DCT) bak en het slagvolume. De CLA 200d heeft een 2.0 viercilinder, met in dit geval 150 pk. De CLA 220d Shooting Brake (49.908 euro) is bijna gelijk aan de CLA 200d, maar heeft 190 pk en 400 Nm tot zijn beschikking.

Heb je je motorvariant gekozen, dan kun je je gaan bekommeren om de opties en pakketten. Je kan kiezen uit de Progressive-uitrustingslijn. Uiteraard is AMG-Line of Edition 1 ook mogelijk. Levering van de CLA Shooting Brake gaat van start in september 2019.