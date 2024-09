Autoplannen zijn jojobeleid

zozo, dat zijn nog eens zware woorden. Niet iedereen vindt de plannen van ons kabinet even sterk

Jojobeleid, als jij niet zelf vroeger met zo’n ding hebt gespeeld denk je misschien: Wat is dat? Nou wanneer we de definities raadplegen dan komen we uit bij sterk veranderlijk inconsequent beleid.

Dat is precies waar het kabinet ook na het publiceren van de miljoenennota vanmiddag van beschuldigd wordt door de Coalitie Autobelastingen. Want niets maakt zo duidelijk dat je wilt lobbyen als je lobbygroep een naam geven. En dat hebben de Rai, Bovag, ANWB, Natuur&Milieu en de VNA gedaan. Want zij eisen dat het nou eens klaar is met dit jojobeleid. Want consumenten en ondernemers weten zo langzamerhand niet waar ze aan toe zijn, is de boodschap van deze Coalitie.

Daar is in principe natuurlijk ook wel iets voor te zeggen aangezien de zojuist bevestigde afgezwakte gewichtscorrectie voor de MRB vanaf 2026 al door de Eerste en de Tweede Kamer was goedgekeurd. Dat dit nieuwe kabinet daar aanpassingen in maakt is dus zeker vervelend, maar zeker niet verboden of ondenkbaar. Dat had de Coalitie net zoals wij wel kunnen voorspellen na de verkiezingsavond. Want dit kabinet is ogenschijnlijk niet Pro-EV. De gewichtscorrectie voor een EV vanaf 2026 zal slechts 25% bedragen in plaats van 40% en die zal ook nog eens een jaar eerder stoppen dan eerder verwacht.

De draai van het kabinet confronteert de consument nu met onverwachte extra kosten. Dit tast het vertrouwen in de overheid aan aldus de Coalitie Autobelastingen

Maar de coalitie vindt dat de plannen alsnog aangepast moeten worden omdat er volgens de Coalitie op basis van de 40% investeringen en bestellingen al zijn gedaan. Tsja, wanneer je bij elke keer dat de overheid zich onbetrouwbaar toont je kosten vergoed wilt hebben, dan ga je het nog druk krijgen met claimen.

Wat we missen in dit verhaal is een duidelijke onderbouwing van die 40% en waarom EV’s dan alsnog voordeel zouden moeten houden boven benzineauto’s.

Dat verschil van 15% moet natuurlijk ook ergens vandaan komen wanneer de overheid de correctie alsnog van 25 naar 40% zou laten stijgen. De dekking van die kosten tovert de coalitie uit een ander potje wat natuurlijk ook al door de overheid was uitgegeven.

