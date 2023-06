Mafklapper in Utrecht rijdt veel te hard. Zonder rijbewijs ook nog

Je hebt mafklappers en je hebt deze mafklapper. Die maakte het wel erg bont afgelopen nacht in Utrecht.

Van een beetje doorrijden is niemand slechter geworden. Aldus onze eigen @wouter. En die kan het weten, want die kent slechts twee standen in zijn auto’s. Uit en volgas. Maar zelfs hij maakt het niet te gek en kwalificeren we dus ook niet als mafklapper. Zeker niet omdat hij de baas is hier, maar dat geheel terzijde.

Een mafklapper in Utrecht heeft dus wel volledig recht op deze titel. Die presteerde het afgelopen nacht om met 109 langs een controle te scheuren in Utrecht. Geinige bijkomstigheid; je mocht er maar 50. En alsof dat nog eens niet genoeg was, had de beste knul ook geen rijbewijs.

Mafklapper rijdt veel te hard zonder rijbewijs

Na een korte achtervolging wisten de dienstdoende koddebeiers de mafklapper in zijn ouwe BMW staande te houden en hem eens flink aan de tand te voelen over hetgeen hij zojuist had uitgespookt. Al haalde dat weinig uit, want hij verklaarde er niets over.

Toen hem gevraagd werd naar zijn roze pasje, bleek de jongerling hier niet van in het bezit te zijn. Ook niet heel handig, want als hij iemand had aangereden, waren de gevolgen -ook verzekeringstechnisch- niet te overzien zijn geweest.

Nu rest alleen de vraag, had de beste mafklapper gedronken of aan lachgasballonnetjes gelurkt? Helaas, dat antwoord moeten we jullie schuldig blijven, dat vertelt het verhaal niet.

Feit is wel dat het gewoon een droeftüterende mafklapper is. Ga lekker in Duitsland hard rijden ofzo. Of gewoon ergens anders, maar niet in de bebouwde kom.

En doorrrrr…