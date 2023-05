Italië is tegen Euro 7-emissieregels en kan de boel blokkeren!

Italië én EU-bondgenoten hebben de cijfers om de aankomende Euro 7-emissieregels te blokkeren.

Daar gaan we weer! Eerder was het land al tegen het verbod van de Europese Unie (EU) om brandstofauto’s vanaf 2035 te verbieden, nu is het kritisch op de Euro 7-emissieregels. Waar het destijds werd geholpen door Duitsland, staat het nu sterker met al meerdere landen die er hetzelfde over denken.

Italië tegen Euro 7-emissieregels

Doel van dit snode plannetje van de EU is om vanaf 2025 te beginnen met nieuwe regels voor auto’s met verbrandingsmotoren. En met nieuwe regels bedoel ik strengere regels, waardoor de uitstoot drastisch naar beneden moet gaan. Tot 2035, want dan is de verbrandingsmotor gewoon VERBODEN. Op auto’s die met een verbrandingsmotor op e-fuels rijden na.

De minister van Infrastructuur en plaatsvervangend premier van het zonnige land is Matteo Salvini. Hij zei gisteren tijdens een persconferentie over de begroting dat zijn land, en bondgenoten in de EU, de nieuwe regelgeving omtrent deze emissieregels kunnen blokkeren.

Bluf

Bluf of niet? Feit is dat meerdere landen erop tegen zijn. De EU moet zich wel achter de oren krabben, want verleden keer met het verbod op de verbrandingsmotor liep het ook al bijna in de soep. Ze moeten deze ‘dreiging’ dus wel serieus nemen.

EU-landen en wetgevers gaan dit jaar onderhandelen over de voorgestelde wetgeving. De Italianen beginnen dus lekker. De regels moeten vanaf 2025 in gaan en zijn van toepassing op auto’s en bestelwagens. Twee jaar later gelden de regels ook voor bussen en vrachtauto’s. Eerder waren al meerdere autofabrikanten tegen, waaronder BMW. De strengere regels zijn gewoonweg niet haalbaar. BMW gaf aan dat de test waar verbrandingsmotoren aan moeten gaan voldoen compleet onrealistisch zijn.

Aanpassingen die doorgevoerd moeten worden om aan de eisen te voldoen zijn enorm en zullen worden doorgerekend aan de consument. Auto’s, en ook brandstoffen, zullen veel duurder worden.

Meerderheid of niet?

Salvini zegt volgens Reuters dat de normen ‘duidelijk verkeerd’ zijn en niet eens nuttig zijn vanuit milieuoogpunt. Autofabrikanten moeten namelijk enorm veel geld investeren in verbrandingsmotoren om te voldoen aan de regels, terwijl die over 12 jaar verboden zijn. Raarrrr.

Hij beweert dat hij nu een blokkerende minderheid heeft met Frankrijk, Tsjechië, Roemenië, Portugal, Slowakije, Bulgarije, Polen en Hongarije. Maar hij heeft er vertrouwen in dat dit een overweldigende meerderheid zal worden. De toon is dus gezet. Aankomend jaar staat dus in het teken van flinke onderhandelingen, wij pakken alvast de popcorn.