Autosloper wil weg voor woningen: gemeente zegt NJET

Gemeente De Bilt zegt nee tegen een autosloper die wil wijken voor zestig woningen… huh?

We hebben een zorgcrisis, een asielcrisis, een opvangcrisis, een stikstofcrisis, een klimaatcrisis en een wooncrisis. Waarschijnlijk vergeet ik er nog een paar, maar feit is dat de woningprijzen de pan uit stijgen omdat er gewoon te weinig aanbod is.

Goed nieuws dus dat autosloper en regionale legende Akkie Stomphorst zijn bedrijf dat tussen De Bilt en de stad Utrecht ingeklemd zit wil opdoeken. Ideale plek voor het realiseren van zestig broodnodige woningen!

Akkie gaat met pensioen

Akkie Stomphorst gaat namelijk genieten van zijn welverdiende pensioen. Zijn zoon ziet een autodemontagebedrijf niet zitten en dus houdt “Autodemontage Akkie Stomphorst” op te bestaan.

Nou wordt ondergetekende een beetje nostalgisch, want ik heb zelf 15 jaar in Utrecht en directe omgeving gewoond. Als je iets zocht voor je auto, in mijn geval mijn Citroën C15 of Suzuki Swift toentertijds, dan ging je naar Akkie Stomphorst. Een vervangend klokje, een stuurtje of een nieuwe bumper, daar was het wel te vinden. Maar goed aan alles komt een eind.

Maar het pensioen van Akkie moet ook geregeld. Er staan ook nog wat schulden open, en er is woningnood, dus begon de autosloper zeven (!!!) jaar geleden samen met projectontwikkelaar Pieter van Fulpen (geen schrijffout) met het plannen van de bouw van zestig woningen. Aan de Utrechtseweg, op een ideale locatie tussen De Bilt en Utrecht.

Gemeente De Bilt zegt NJET

Nou zegt Akkie dat hij iets wil doen voor de woningnood in de gemeente, wij denken dat hij ook iets wil doen voor zijn portemonnee, maar soit, dat mag. Alleen de gemeente is allesbehalve enthousiast.

Die zit kennelijk helemaal niet te wachten op zestig woningen op deze locatie. Dat komt namelijk omdat het terrein naast een natuurgebied ligt en de omgeving cultuurerfgoed is. Dus eist wethouder Anne Marie ’t Hart van GroenLinks huize meer onderzoek naar eventuele natuurschade die woningbouw kan veroorzaken.

Autosloperij of woningen

Nou zijn wij geen expert op het gebied van natuur of woningbouw, maar is het gek om te denken dat een autosloperij een slechtere invloed heeft op de natuur dan een woonwijk? Kennelijk is op deze plek een sloopbedrijf beter voor de natuur en het cultuurerfgoed dan zestig keurig aangeharkte woonhuisjes.

De wethouder geeft tegenover regionale omroep RTV Utrecht aan dat het allemaal (uiteraard) een beetje anders ligt. Ze wil echt wel meewerken aan woningbouw, maar alleen als dat een positief effect heeft op de natuur. Me dunkt dat een sloperij verwisselen voor woningen een positief effect heeft. Maar nogmaals, wij zijn geen expert.

Samen met natuur- en milieuorganisaties moet bekeken worden of er ten opzichte van de huidige bestemming, een autodemontagebedrijf, verbeteringen zijn te maken. Daarbij is nog niets gezegd over het aantal woningen, eerst moet worden bekeken wat kán. Dat is op dit moment nog niet voldoende aangetoond GroenLinks wethouder De Bilt wil eerst overleggen met de Postcode Loterij

Voet van de rem

Tja als de woningnood écht zo groot is moeten we misschien het plannen van woningbouw niet in de handen leggen van door de Postcode Loterij gefinancierde organisaties. Ook in de gemeenteraad heerst ongeloof. VVD raadslid Ralph Jacobs deed een oproep aan het college om de voet van de rem te halen.

Waar wij ons aan storen is dat we een woningnood hebben en dit extra woningen zijn en dat we er alles aan moeten doen om die te bouwen. VVD: Bouwen, bouwen, bouwen

Bomen mogen blijven

Voor verbreding van de A27 bij Amelisweerd wordt een half natuurgebied gekapt, in de Noordzee wordt het ecosysteem verstoord met de bouw van windmolens zo hoog als de Eiffeltoren, maar zestig broodnodige woningen bouwen op het terrein van een autosloperij in De Bilt is een no-go.

Akkie en zijn projectontwikkelaar snappen er niets van. Ze willen geen boom kappen, de woningen komen op de plek waar nu de sloopauto’s staan en ze hebben zelfs plannen om meer bomen te planten.

Zeven jaar en meerdere tonnen aan euro’s verder is het duo het beu. De gemeente is wat hen betreft aan zet. Laat de gemeente maar aangeven wat wel mogelijk is, zeggen zij. Wethouder ’t Hart zegt juist resultaten van vervolgonderzoeken nodig te hebben om te bepalen wat er wél mogelijk is.

Politieke onwil

Stomphorst houdt het zelf op politieke onwil. Zelf is hij recent gediagnosticeerd met longkanker en zoals hij zelf zegt moet er nu wel schot komen in de zaak anders hoeft het voor hem niet meer.

Dan verkoopt hij de hele toko gewoon aan een andere autosloper. Die gaat dan weer voortvarend aan de slag met autodemontage, wat Akkie Stomphorst de afgelopen jaren al aan het afbouwen was. Meer herrie en veel meer activiteit en geen woningen. Dat zal de gemeente dan wel liever willen.

Is het heel slecht van mij dat ik hoop dat het een autosloperij blijft? Al zal dat met de komst van de elektrische auto ook wel minder interessant worden op termijn. Maar het is zo leuk om over zo’n sloopterrein te lopen… nostalgie.