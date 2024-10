Max Verstappen wint wél in de Quote 500

De Quote 500 is er weer. We kijken even naar wat Automotive namen en Max Verstappen wint flink.

Ja hoor, ook wij doen mee met de Quote 500 hype! Te leuk om links te laten liggen natuurlijk. Al hebben we bij Autoblog natuurlijk wel een Automotive bril op. Dus wie of wat staat er genoteerd in de Quote 500 met een autohart?

Top 5

Al jaar en dag staat Charlene de Carvalho bovenaan met 12,1 miljard. Dan zal je zeggen, die is niet Automotive. Nee op zich klopt dat. Maar het merk Heineken dat verantwoordelijk is voor al dat geld is natuurlijk wel prominent aanwezig in de autosport en sponsort met Heineken 0.0 onze nationale held Max Verstappen.

De eerste echte Automotive hotshot vinden we op nummer 5. Wijnand Pon (bekend van Pon) zag vorig jaar zijn vermogen met 9,8 procent stijgen naar een bedrag van 4,5 miljard euro.

Max Verstappen

Ook hier dus geen nummer 1 positie voor Max, maar we vinden hem terug op plek 322. Dat is 94 plekken hoger dan vorig jaar. Met een geschat vermogen van 210 miljoen euro is Max met zijn 27 jaar de jongste in de lijst. Vorig jaar was hij goed voor 150 miljoen euro, dus 2023 was niet alleen sportief, maar ook financieel een goed jaar.

Quote heeft berekend dat Verstappen junior in 2023 64 miljoen euro overgemaakt heeft gekregen van werkgever Red Bull Racing. Die 64 miljoen is op te delen in 41 miljoen salaris en 23 miljoen bonussen. Als je wint maak je vrienden… en geld.

Met sponsordeals als onder andere het genoemde Heineken en gamebedrijf EA Sports komen de totale inkomsten van de coureur voor 2023 op een slordige 75 miljoen euro. Reken daar de Monegaske belastingaanslag overheen, die is bescheiden, en dan komt het blad op een vermogen van 210 miljoen euro.

Quote 500 automotive

Nou wat zien we dan nog meer. Frits van Eerd en de Jumbo familie is door alle ellende 7,4 procent van zijn vermogen verloren vorig jaar. Daarmee zijn ze nog altijd goed voor 2,5 miljard euro, maar blijven ze steken op een tiende stek.

Pandjesbaas en circuiteigenaar prins Bernhard van Oranje-Nassau doet ook goede zaken. Zijn vermogen komt dit jaar uit op 150 miljoen en dat betekent dat hij 20 procent gestegen is ten opzichte van 2023. Daarmee staat hij op plek 450. Geld maakt geld zullen we maar zeggen.

We noemen hier ook nog even Bart Lubbers van FastNed. Ondanks dat zijn bedrijf keihard aan de weg timmert met laadstations in binnen- en buitenland daalt Lubbers zelf flink in vermogen. Andere petrolheads in de lijst zijn bijvoorbeeld Evert Louwman, Michel Peridon, Ingrid Pon (weduwe van wijlen Mijndert Pon) en Frits Kroymans.

Alle bedragen, scores en alle andere automotive knallers, je vindt het allemaal in de Quote 500 van 2024. Wil je liever kijken hoe iedereen er vorig jaar voor stond, ook toen zaten we er bovenop.