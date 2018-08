Autoverhuurbedrijf krijgt speciale Corvette Z06 voor 100-jarig jubileum

Doe mijn zo'n cadeau.

Hier heb je iets dat je niet snel weer zal zien gebeuren: Chevrolet presenteert, speciaal voor het 100-jarig jubileum voor internationaal autoverhuurbedrijf Hertz, een exclusieve versie van de Corvette Z06. De verschrikkelijk snelle Amerikaan wordt aan het verhuurbedrijf geschonken als de Hertz 100th Anniversary Edition Corvette Z06.

Om te vieren dat Hertz 100 jaar bestaat heeft Hertz de handen ineengeslagen met de autofabrikant uit Motor City. Op deze manier kan het haar klanten voor een redelijke prijs een geweldige ervaring aanbieden. Hertz heeft liefst 100 exemplaren van het exclusieve model in handen gekregen. De 650 pk sterke Z06 is alleen in een beperkt aantal steden in de Verenigde Staten te huur voor een prijs die tussen de 199 en 279 dollar ligt. Overweeg je een trip naar de andere kant van de Atlantische oceaan en heb je enkele honderden dollars te verbranden, dan is dit je kans om puur Amerikaanse spierkracht aan de tand te voelen.

De Z06, die Hertz bij de Adrenaline Collection voegt, krijgt op een klein aantal uiterlijke aanpassingen niets extra’s om zich van het doorsnee model te onderscheiden. Sterker: dankzij de kleuren van het autoverhuurbedrijf (zwart en geel) lijkt het eigenlijk niet eens op een exclusieve auto. Wel krijgt de Corvette een plakkaat ter herinnering. Alle modellen zijn voorzien van de achttraps automaat.

Het is niet de eerste keer dat Hertz samenwerkt met een autofabrikant. Eerder sloegen ze, bijvoorbeeld, de handen ineen met Ford.