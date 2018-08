Toppunt welvaart: Drake hangt LaFerrari boven publiek

"I like all my S’s with two lines through them shits."

We hoeven onszelf er niet over te verbazen dat één van de drie grootste artiesten van vorig jaar een flinke bankrekening heeft. Hoewel Aubrey Drake Graham, beter bekend als Drake, nog geen gigantische imperium heeft opgebouwd als genre-genoten Diddy of Jay-Z, heeft de Canadees wel degelijk voldoende poen te besteden. Honderd miljoen, zo weet Forbes te vertellen.

Waar de allerrrijksten op aarde niet eens meer omkijken naar dergelijke bedragen en eigenlijk altijd in dezelfde spijkerbroek rondlopen en in simpele huizen wonen, komen karakters in de wereld van hip hop er zo gemakkelijk niet vanaf. Ergens rechtvaardig, want wie van een krot in de achterbuurt weet op te klimmen tot een villa in Calabasas, mag daar best trots op zijn.

Toegegeven, zo’n lastige jeugd heeft Drake niet gehad, maar het succes dat hij in zijn 31 jaren op aarde heeft bereikt, geeft hem minstens evenveel motief om te flaneren. Dit doet hij niet alleen op straat, maar ook op het podium. Tijdens een concert eerder deze week verblufte hij zijn publiek, door zijn Ferrari LaFerrari door de concertzaal te laten zweven. Er is immers geen betere manier om het publiek eraan te herinneren hoe rijk je bent, dan het ze bijna letterlijk in het gezicht te drukken. (video)

De échte fanaten in het publiek zullen het ongetwijfeld aan hebben voelen komen. De gele LaFerrari vloog namelijk tijdens het nummer ‘Yes Indeed‘ de zaal in. In dit nummer zingt collega Lil’ Baby de volgende woorden: “Cartier glasses, I won’t even peek at you / Yellow Ferrari like Pikachu.” Jawel, lieve mensen, ook dit is rijmen.

Feitje van de dag: Drake verdient per show tussen de 500.000 en 1 miljoen dollar. In andere woorden, pakt hij het goed aan, dan kan hij na één of enkele show(s) een LaFerrari kopen.