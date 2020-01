Autoverkoop 2019: zoveel nieuwe auto’s kochten we

De overheid giveth en de roverheid taketh away.





Een nieuw jaar, een nieuw moment om eens te kijken hoe het zit met de autoverkoop in Nederland. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het was een uiterst gemiddeld jaar als we het afgelopen decennium als de norm nemen. Dat gemiddelde is namelijk zo’n 442.000 auto’s per jaar, vorig jaar waren het er 446.114 stuks. Dat is ook ietsje meer dan in 2018, toen er 443.812 auto’s over de toonbank gingen. Tegelijkertijd is het minder dan de 465.000 units die Aumacon voorafgaand aan het jaar verwacht had.

Echt indrukwekkend is het aantal dus niet te noemen, zeker niet als je bedenkt dat er aan het eind van het jaar nog loeiveel Tesla’s geregistreerd werden. Dat waren er zo bizar veel dat Tesla over afgelopen jaar zelfs de derde grootste verkoper van auto’s in Nederland is geworden. Alleen Volkswagen en Opel verkochten nog meer auto’s.

Behalve Tesla (+259,6%) doen in de top-10 vooral Toyota (+15,7%) en Mercedes (+22,6%) goede zaken. Mercedes blijft op de Nederlandse markt nog wel hangen achter BMW, dat ook een plusje boekt van 7,2%. Behalve Ford pakken de andere traditionele top-10 merken echter een (dikke) min, waarbij Renault het er het slechtst vanaf brengt door 31,8% minder auto’s te verkopen dan in 2018. De top-10 ziet er als volgt uit.

1 Volkswagen, 47.452 units (-5,5%)

2 Opel, 32,324 units, (-11,2%)

3 Tesla, 30.911 units (+259,6%)

4 Peugeot, 29.318 units (-7,4%)

5 Toyota, 27.128 units (+15,7%)

6 Renault, 26.207 units (-31,8%)

7 Ford, 25.295 units (+2,2%)

8 Kia, 25.260 units (-4,1%)

9 BMW 22.150 units (+7,2%)

10 Mercedes 19.125 units (+22,6%)

Er vallen dus rake klappen bij merken die geen preeeeeemijum auto’s of hippe EV’s verkopen. Nu de financiële voordeeltjes voor EV’s langzaam opdrogen, verwacht Aumacon dan ook dat 2020 een slecht jaar zal worden voor ’s lands autobranche qua nieuwverkoop. De prognose is dat er slechts 425.000 stuks verkocht gaan worden. Dankzij de torenhoge belastingen op auto’s en koolstofdioxide-moleculen, zijn gezinnen die particulier een familieauto met een normaal formaat motor willen kopen immers aangewezen op tweedehands import.