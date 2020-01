Raad eens wie Alfa Romeo een berg geld bezorgt

Biem!





Het leek de realisatie van een droom, maar het werd een nachtmerrie: de terugkeer van Robert Kubica in de F1 was een deceptie. De Pool, die voor zijn rallycrash aan het begin van afgelopen decennium op weg was naar een racezitje bij Ferrari, had er de kracht niet meer voor om zijn jonge teammaat George Russell bij te houden. Op zich maakte dat allemaal ook niet zoveel uit, want de Williams waar Kubica in terechtkwam was sowieso slechts sporadisch goed genoeg om andere auto’s te verslaan.

Even leek Kubica nog een plekje bij Haas F1 te kunnen krijgen als testrijder, maar toen dat niet doorging was het onceremoniële einde van Roberts F1-loopbaan een voldongen feit. Althans, dat dachten we. Maar niets is minder waar! Als nieuwjaarscadeautje heeft Kubica namelijk een positie als testrijder bij Alfa Romeo gekregen.

In zekere zin betekent dit voor de Pool een terugkeer naar het oude nest. Kubica begon zijn F1-carrière immers bij BMW Sauber, het team dat later weer gewoon Sauber heette en sinds vorig jaar door het leven gaat als Alfa Romeo Racing. Met de komst van Kubica wordt die naam trouwens wederom ietwat veranderd. De Poolse petroleumtoko Orlen wordt namelijk de titelsponsor van het team dat nu dus officieel Alfa Romeo Orlen heet.

Cynici zullen zeggen dat dit ook meteen verklaart waarom de 36-jarige Kubica nu bij Alfa Romeo terecht is gekomen, maar teambaas Vasseur maakt er in ieder geval een mooi verhaal van:

We zijn erg blij met de terugkeer van Robert. Hij is een van de meest briljante coureurs van zijn generatie en zijn gevecht om terug te keren in deze sport is een blijk van hoe sterk de menselijke wil is.

Waarvan akte.