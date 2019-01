Autoverkoop 2018: zoveel nieuwe auto’s kochten we

De kakelverse cijfers zijn binnen!

Het was een beter jaar voor de Nederlandse autoverkoop als je de cijfers vergelijkt met 2017. In 2017 werden 414.306 nieuwe auto’s verkocht, in 2018 waren dat 443.812 nieuwe personenauto’s. Een stijging van 7,1 procent, aldus cijfers van RDC/CARmonitor, bewerkt door onafhankelijk kennisbureau AUMACON. Vooral in de laatste maanden was er nog een run op nieuwe auto’s. Merken als Jaguar en Tesla hadden te maken met roodgloeiende telefoontjes. Zakelijke rijders wilden nog op het laatste moment kunnen profiteren van de zeer aantrekkelijke bijtellingsregels die vanaf vandaag niet meer gelden op de duurdere elektrische auto’s.

Die 443k verkopen zijn nog steeds niet goed te noemen in vergelijking met pak hem beet 10 jaar terug. De vraag is ook of we ooit weer enorm veel nieuwe auto’s gaan verkopen in Nederland. De occasionmarkt is immers booming en moderne auto’s zijn technisch prima in orde. De gemiddelde consument heeft er geen baat bij om een nieuwe auto te kopen. Bovendien zijn nieuwe auto’s er door de WLTP-maatregel alles behalve goedkoper op geworden.

Eventjes gouden tijden voor Tesla en Jaguar

Het zal dit jaar interessant worden om de verkoopcijfers van Tesla en Jaguar in de gaten te houden. Door het Nederlandse bijtellingssyteem is het verstoorde evenwicht van de markt goed zichtbaar. Tesla verkocht in 2018 een keurige 8.604 auto’s in Nederland. Een stijging van 161,7 procent (!) in vergelijking met 2017. Jaguar doet er nog een schepje bovenop. Met 4.626 verkopen noteren de Britten een stijging van maar liefst 234,5 procent. I-PACE, I-PACE en nog eens I-PACE, want in 2017 had het merk een zeer mager marktaandeel met maar 1.383 verkopen.

Diesel, thank you next

Diesel blijft verliezen aan terrein. In 2018 was er sprake van een verkoopdaling van vijf procent. Slechts 13 procent van alle nieuwverkopen betrof een diesel. Diverse Duitse merken zijn echter nog lang niet klaar met de brandstof, denk bijvoorbeeld aan Mercedes die nieuwe zes-in-lijn diesels introduceerde. Niet iedereen denkt er zo over. In 2018 zei Porsche vaarwel tegen de brandstof.

Betere tijden in 2019?

De AUMACON denkt dat dit jaar een beter jaar gaat worden voor de autoverkoop in vergelijking met 2018. Het kennisbureau mikt op een resultaat van 465.000 verkopen, een stijging van circa vijf procent in vergelijking met 2018. De elektrische auto zal een groot marktaandeel gaan nemen dit jaar. Men denkt dat EV’s 6,5 procent van de totale verkoop gaan vertegenwoordigen in 2019. Diesel gaat meer klappen incasseren, met een verwachte daling van 11 procent.

Fotocredit: Jaguar I-PACE via @hhitalia op Autojunk