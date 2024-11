Bied mee op deze Porsche 356 van een échte liefhebber

Met deze klassieker mag gewoon gereden worden, want dat deed de vorige eigenaar ook.

Als we schrijven over veilingen gaat het vaak over ‘garage queens’ met belachelijk weinig kilometers. Dat zijn natuurlijk geen auto’s die afkomstig zijn van echte liefhebbers. Deze Porsche 356 is een ander verhaal.

De stickers op de ruiten vertellen dat deze auto wel degelijk gebruikt is waar ‘ie voor gemaakt is. De vrouwelijke eigenaar van deze Porsche 356 nam deel aan tal van klassiekerrally’s in Nederland en daarbuiten. Kijk, dan ben je een liefhebber.

De auto in kwestie is een hele fraaie Porsche 356 uit 1960, uitgevoerd in de kleur Fjordgrün. Met de striping over de hele lengte van de auto en de verstralers heeft de auto een echte rallylook, die deze 356 nog een stuk cooler maakt.

Naast deze uiterlijke modificaties zijn er nog diverse functionele aanpassingen gedaan om deze 356 helemaal rallyklaar te maken. Zo zien we binnenin een rolkooi, Sabelt-vierpuntsgordels en een tripmeter op het dashboard. Verder is de auto voorzien van schijfremmen voor, carterbescherming en een sportuitlaat.

Deze 356 heeft ook extra power: waar de 1.6 viercilinder standaard 60 pk leverde, kun je nu rekenen op 87 pk, dankzij een upgrade van de carburateurs. De motor is ook in de laatste 15 jaar helemaal opnieuw opgebouwd, met cilinders en zuigerveren die in 2019 nog vervangen zijn.

Er is dus goed voor deze auto gezorgd, maar uiteraard is dit geen 356 die in concoursstaat verkeert. Maar dat is juist het mooie: de vorige eigenaresse heeft gewoon gereden met deze klassieker, dus de nieuwe eigenaar hoeft daarin ook niet terughoudend te zijn.

De auto werd origineel geleverd in de VS, maar verkeert al 30 jaar in Nederland. Deze 356 wordt nu geveild via The Collectables, waar je nog tot en met maandagavond 20.00 mee kunt bieden.