Karma: Politie neemt motoren van ‘Beneluxtunnel-motorbende’ in beslag

Afgelopen weekend ging er op Dumpert een filmpje viraal van motorrijders die in en na de Beneluxtunnel allerlei levensgevaarlijke stunts aan het uithalen waren. Oom agent heeft inmiddels een klap uitgedeeld.

Allereerst is het niet slim op om de openbare weg al rijdend een burnout te maken met een motorfiets. Laat staan als je deze kapriolen ook nog vastlegt op camera en de beelden vervolgens overhandigt aan Dumpert zodat de hele wereld het kan zien. Want ‘de hele wereld’ betekent ook dat de politie met een schuin oog mee kijkt.

A16-racers

We zagen het al eerder in augustus 2020 toen twee motorrijders in krap elf minuten van Breda naar Rotterdam reden. Het duo kreeg uiteindelijk twee weken cel en ook nog een motorrijverbod van 5 jaar. De boodschap is duidelijk: dit soort acties moet je niet doen, laat staan filmen en publiceren.

Beneluxtunnel-motorbende

Toch kon dat de ‘Beneluxtunnel-motorbende’ – een betere naam konden we helaas niet verzinnen – niet veel schelen. Wat deze groep motorrijders deed, kon eigenlijk niet door de beugel. Ze reden zigzag door het andere verkeer, met een flink rokend achterwiel. Als je je afvraagt waar die rubbersporen vandaan komen, het was iemand op een supersport met verlengde achterbrug.

Verkeerspolitie Eenheid Rotterdam

Verkeerspolitie Eenheid Rotterdam zegt in een reactie: “Uiteraard zijn wij direct een onderzoek gestart. Op donderdag 2 juni hebben wij vier motorfietsen getraceerd en in beslag genomen. Tegen de verdachten gaan we proces verbaal opmaken voor het roekeloos rijden en het onnodig gevaar en hinder veroorzaken. Ook gaan wij een onderzoek laten doen naar de rijvaardigheid en vorderen we rijbewijzen in. Het openbaar ministerie gaat de vervolging in stellen.”

Kortom: de betreffende motorrijders kunnen een flinke straf verwachten. In Oostenrijk is het overigens ook verstandig om je netjes te gedragen op de motorfiets. Lees daar hier meer over.