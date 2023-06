MG 4 XPower wordt hot hatch met 435 pk

MG komt niet alleen met een roadster, maar ook met een hot hatch!

MG maakte in Nederland een comeback met een auto die werkelijk niets met MG te maken had: een elektrische cross-over. Het MG-DNA hield op bij de naam en het logo. Toch zijn de Chinezen niet vergeten dat MG van oorsprong een sportief merk is.

Zoals jullie weten komen ze namelijk met de MG Cyberster, een heuse elektrische roadster. En dat is niet het enige: ze komen ook met een hot hatch op basis van de MG 4. Daarvoor brengen ze een label terug uit het (recente) verleden van MG: XPower!

We kregen eerder al afbeeldingen te zien van de MG 6 XPower (zie onder), een snelle versie van een sedan die hier niet geleverd wordt. Die is dus niet bijster relevant voor Nederland, maar de MG 4 is een ander verhaal. Die wordt hier wel degelijk geleverd.

De MG 4 XPower moet nog onthuld worden, maar we kunnen toch alvast de specificaties melden. Die zijn namelijk gelekt via Driving Electric. Zodoende weten we dat de MG 4 XPower 435 pk en 600 Nm koppel krijgt. Niet verkeerd voor een C-segment hatchback!

De MG 4 XPower moet in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u kunnen sprinten en een topsnelheid halen van 200 km/u. Dat laatste kan een Golf 1.0 TSI ook, maar goed, we weten inmiddels dat het bij een EV niet om de topsnelheid draait.

De MG 4 XPower krijgt dezelfde 64 kWh accu als de Comfort- en Luxury-uitvoering, maar je levert uiteraard wat in qua actieradius. Je kunt rekenen op 385 km WLTP, wat alsnog acceptabel is voor dit segment.

Wat het uiterlijk betreft weten we alvast dat de MG 4 XPower 18 inch velgen krijgt en oranje remklauwen. Een spoiler heeft de MG 4 standaard al, maar die wordt wellicht nog iets groter. Ook een leuke knipoog naar het verleden: de auto zal in Racing Green te bestellen zijn.

Al met al belooft de MG 4 XPower een interessante EV te worden. Een elektrische hot hatch – of iets wat er op lijkt – hadden we namelijk nog niet. En MG kennende zal de prijstelling ook redelijk scherp zijn. Of de rest van de auto ook scherp is? Dat is nog even afwachten.

Bron: Driving Electric