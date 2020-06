Carlex Santa Fe widebody is perfect voor de matige voetballer

Zo’n Carlex Santa Fe widebody is gewoon hetzelfde als een Brabus of Mansory. Bijna dan.

Wie weleens door de parking is gelopen van een voetbalclub tijdens de training (pre covid-19 tijdperk) zal het zijn opgevallen. Jonge voetballers zijn enorm rijk en hebben enorm slechte autosmaak.

Premium SUV

In veel gevallen (wetenschappelijk onderbouwd gokje) is de auto van keuze een luxe premium SUV die vervolgens is vol gehangen met allerlei accessoires van gerenommeerde tuners. Denk aan auto’s als de Techart Magnum (geutnede Porsche Cayenne), alle variaties op de Lamborghini Urus en natuurlijk de publiekslieveling: de Brabus G-Klasse.

Carlex Santa Fe widebody

Maar wat als je wél die slechte smaak hebt, maar je centen bij elkaar moet voetballen bij Cambuur, Top Oss of MVV? Dan is deze Carlex Santa Fe widebody de perfecte auto voor jou!

Specialisten

Jazeker, de specialisten van Carlex hebben zich bemoeid met een van de populairste Hyundai crossovers. Nu is de Santa Fe in standaarduitvoering al veel meer uitgesproken dan vroeger. Voor zover mogelijk is bij dit soort auto’s is het best een fraaie verschijning. Het is sowieso een originele verschijning. De Carlex Santa Fe widebody is voornamelijk heel erg opvallen.

Eerste divisie

Perfect dus als je in de tweede divisie of een soortgelijke competitie speelt en wel mee wilt doen met de grote jongens, zonder meteen een hypotheek te hoeven afsluiten voor een Cullinan met Mansory onderdelen eraan gehangen. Van een afstandje is het precies hetzelfde als elke andere getunede SUV, alleen is de basisprijs een stuk beter (ahum!) te behappen.

Bodykit

Onder deel van de Carlex Santa Fe widebody zijn een compleet nieuwe voorbumper, spatbordverbeding, skirts, opvallende achterbumper en natuurlijk de obligate diffuser. Dat een Santa Fe het uberhaupt redt zonder diffuser is ons een raadsel, maar nu kun je het dankzij Carlex erop krijgen.

Bijzondere interieurs

Een specialiteit van Carlex is natuurlijk het maken van bijzondere interieurs en dat is gelukkig bij deze Santa Fe met Carlex widebody niet anders. We zien dikke sportkuipen, overal leder, ook op het dashboard! Daarnaast is er gebruik gemaakt van fraai alcantara en om het geheel iets op te fleuren enkele fluorescerende groene accenten. Uiteraard, het moet je smaak zijn, maar het is absoluut origineel.

Techniek

In motorisch opzicht is er voor zover niets verrassends. Daarvoor moet je wellicht even wachten op de modelupdate. Je kan deze Carlex Sante Fe widebody ook op je dieseltje plakken als je dat wil. Wel handig als je elke dag naar het stadion van FC Sittard moet forensen.