‘Autoverkopers: géén garantie occasion’

Ook worden er verplichte kosten boven op de geadverteerde prijs gerekend.

Sinds 2016 heeft de Autoriteit Consument & Markt beslist dat autobedrijven geen verplichte kosten rijklaarmaken meer mogen rekenen. Een gebruikte auto moet je zo mee kunnen nemen. Een occasion moet conform wat je ervan mag verwachten zijn, dat is wettelijke garantie. Toch blijkt dat veel verkopers deze regeltjes niet zo goed naleven.

Standaard

Na klachten van consumenten deed televisieprogramma Radar onderzoek naar de situatie. Verkopers rekenen verplichte rijklaarmaakkosten bovenop de verkoopprijs en dat mag niet. Sinds 2016 moet je een auto kunnen kopen voor de geadverteerde prijs. Standaard moet er genoeg brandstof in zitten om het tankstation te halen, toch vervelend als je jouw net aangeschafte occasion een stukje moet duwen. Verder moet er nog een geldige APK keuring op de auto zitten en moeten vloeistoffen gecontroleerd zijn.

Afleverpakket

Toch mag de verkopende partij wel een optioneel afleverpakket aanbieden. Het woord optioneel is dan heel belangrijk, want je moet weg kunnen rijden zonder het afleverpakket. Een afleverpakket kan door de garage samengesteld zijn en bestaan uit zaken als een nieuwe apk, onderhoudsbeurt, poetsbeurt, volle tank, update van de navigatie of een veiligheidspakket. En eventueel garantie.

Wettelijke garantie

Veel verkopers geven aan dat je zonder het afleverpakket geen garantie hebt, dat is onjuist. Je mag namelijk verwachten dat de auto conform wat je mag verwachten is, dit is de wettelijke garantie op een occasion. Het verschilt natuurlijk per auto wat je ervan mag verwachten. Van een auto die door zijn prijsklasse en bouwjaar in het reglement van The Carbage Run valt mag je doorgaans minder verwachten dan van het plaatje van de showroom met een lage kilometerstand. Je hebt als koper ook een onderzoeksplicht. Maak dus altijd een proefrit en controleer de auto goed voordat je hem aanschaft. We hebben wat tips voor het aanschaffen van een gebruikte auto.

Het eerste halfjaar ligt de bewijslast bij de verkopende partij. De verkoper zal moeten aantonen dat het gebrek er nog niet was toen hij de auto aan je verkocht. Na zes maanden ligt de bewijslast bij de koper. Alleen de rechter kan een definitief oordeel over de conformiteit doen. Het blijft dus vaak een puntje van discussie wat je wel en niet mag verwachten bij een occasion.

Extra garantie

Om de discussie over conformiteit te voorkomen kun je ervoor kiezen om extra garantie aan te schaffen. In een enkel geval zit dit standaard bij de koop inbegrepen, vaak kun je het los of in het afleverpakket aanschaffen. Er zijn verschillende soorten van garanties. De garage zelf kan garantie geven, het kan via het merk geregeld zijn en er zijn garanties als BOVAG. BOVAG bemiddeld bij geschillen over garantie.

Autoverkopers niet duidelijk

Uit onderzoek blijkt dus dat de garagebedrijven niet allemaal even duidelijk zijn over afleverpakketten en garantie op een occasion. Zorg dus dat je weet wat jouw rechten zijn voor je overweegt om een gebruikte auto aan te schaffen:

Optioneel: er mogen alleen kosten gerekend worden voor een afleverpakket als je ook zonder het afleverpakket weg kon rijden.

Altijd ‘garantie’: de verkoper moet een eerlijke voorlichting geven over de wettelijke garantie en de daarbij behorende rechten en plichten.

Is jou na 2016 een auto aangeboden met verplichte extra afleverkosten?