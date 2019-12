Knalrode Phantom levert voor Rolls-Royce niets op

Ze delen uit op hun eigen verjaardag.

Dat automerken hun verjaardag regelmatig vieren, is vrij logisch. Ook zij hebben er elk jaar mee te maken, net als ieder ander. Fabrikanten vinden het dan gepast om het luister bij te zetten met een paar speciale ‘bespoke‘ jubileum modellen. Veelal is de hardware niet heel erg afwijkend, maar krijg je wel meer uitrusting of een interessante kleurstelling.

Dat laatste is aan de hand met deze Rolls-Royce Phantom. Rolls-Royce is 115 jaar oud geworden. Daarmee is het merk aanzienlijk ouder dan Bentley (101), maar beduidend jonger dan Marijke Helwegen. Waarschijnlijk. De Phantom is in fraai rood uitgevoerd, maar met alleen ‘het kleurtje‘ benoemen, doen we de auto echt te kort. Het donkerrood (Magma Red) is namelijk voorzien van een speciale ‘kristallen’ in de laklagen. Het is een Rolls-Royce, dus reken er maar op dat er een flinke Labrador qua gewicht aan lak op zit.

Uiteraard is het interieur minimaal net zo belangrijk als het exterieur. Er is gekozen voor Arctic White leder met Mugello Red afwerking. Dus een wit interieur met rode handgrepen, stiksels, gordelhouders (jazeker) en een knalrood stuurwiel. Ook op de sleutels is de rode kleur te zien.

Dat is geen toeval, want het is meteen een statement voor een goed doel. Deze Phantom VIII wordt namelijk geveild. Morgen begint de veiling en deze duurt tot 13 december. De opbrengsten gaan naar de RED-stichting die zich inzet tegen AIDS. Denk aan de vele Product-Red items van Apple, Durex, Moleskine, Vespa en MCM. En nu dus ook Rolls-Royce.

