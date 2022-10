Autoverzekeringen zijn nu nóg betaalbaar

…maar straks dus niet meer. Ook de autoverzekering gaat flink duurder worden.

Elke maand worden we weer geconfronteerd met wat vaste lasten. Als je een auto hebt al helemaal. Naast motorrijtuigenbelasting heb je natuurlijk ook te maken met verzekering. Nu we te maken hebben met flinke inflatie, zullen die ook wel stijgen, toch?

Nou, dat valt dus redelijk mee. Dat blijkt uit een onderzoek van autoverzekering.nl. Deze online prijsvergelijker heeft gekeken naar alle autoverzekeringen en kwam tot een aantal conclusies die wij jullie niet wilden onthouden.

Autoverzekering (nog) niet enorm duurder

In principe zijn de autoverzekeringen niet enorm duurder geworden. Alleen de WA beperkt Casco-variant is met 6,8% gestegen. Als jij je auto WA beperkt Casco hebt verzekerd hebt en vorig jaar 524 euro betaalde aan premie, is dat nu ruim 35 euro méér.

De gewone ‘kale’ WA-verzekering steeg aanzienlijk minder hard, namelijk met 1,3%. Allrisk-verzekeringen werden zelfs ietsje goedkoper met 1,72% ten opzichte van vorig jaar.

De reden van de grote stijging voor WA Beperkt Casco is autodiefstal. Die nam met 13% toe in Nederland. Bij een gewone WA-verzekering keert men geen schade uit, maar bij WA beperkt casco wel. Naast diefstal en inflatie speelt ook het weer mee. Dat is extremer dan voorheen. Meer extreem weer betekent meer schades en ongelukken.

Complexere auto’s

Ook is er sprake van een toenemende complexiteit met auto’s. Ze zijn tegenwoordig volgehangen met allerlei opties en voorzieningen die allemaal kapot kunnen gaan bij een schade en gerepareerd dienen te worden. Dat moet natuurlijk ergens van betaald worden, vandaar de hogere premies.

Dat de prijzen van autoverzekeringen gaan stijgen, is dus een zekerheidje. Het is alleen even de vraag met hoeveel procent dat gaat doorzetten. De stijgingen van nu worden nog gezien als een lichte stijging, maar de verwachting is dat het alleen maar meer gaat worden.

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten over EV verzekeringen in Nederland!