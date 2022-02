F1 testdag 2: wat kunnen we verwachten vandaag?

We zijn aangekomen bij F1 testdag 2 vandaag. Wat kunnen we allemaal verwachten? Lees het hier, op Autoblog!

Hè hè, eindelijk. De nieuwe auto’s voor het komende seizoen hebben we in actie gezien. Nou ja, ‘in actie’. Vanwege een kromme constructie is er weinig actie, publiek en telemetrie te zien. Het zijn de zogenaamde F1- pre-season testdagen.

Gisteren was de eerste dag. Daarbij zette Lando Norris de toon met een de snelste tijd. Max Verstappen maakte het meeste indruk met het hoogste aantal ronden (147). De Red Bull was de grootst verrassing qua design.

Met name de sidepods baarden opzien in de paddock. Een bijna onherkenbare Lewis Hamilton met capuchon en mandkapje op kwam ‘m meteen inspecteren.

Het programma van de F1 testdag 2:

Ochtendsessie: 09:00 – 13:00

Middagsessie: 14:00 – 18:00

Naast de tijden is er nog een dingetje: er mogen maar 10 auto’s op de baan zijn maximaal. Elk team mag slechts 1 coureur tegelijkertijd laten rijden. Teammaten kunnen dus niet slipstream-oefeningen doen. Het is voornamelijk bedoeld dat men gewoon testronden kan doen. Gelukkig is er genoeg tijd om af te wisselen.

Welke coureurs rijden wanneer?

Ochtendsessie

Bij Mercedes en Ferrari weten we nog niet zeker wie wanneer begint. Gisteren reden beide coureurs om en om. De volgende coureurs zijn bevestigd voor de ochtendsessie:

Sergio Pérez (Red Bull)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Esteban Ocon (Alpine)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Lance Stroll (Team Papa)

Alexander Albon (Williams)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Mick Schumacher (Haas)

Middagsessie

Bij de middagsessie zullen sommige coureurs blijven zitten, anderen zullen wisselen. Wederom is het bij Ferrari en Mercedes nog niet zeker. Wel weten we dat deze coureurs in actie zullen komen tijdens de middagsessie van de F1 Testdag 2:

Sergio Pérez (Red Bull)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Esteban Ocon (Alpine)

Pierre Gasly (AlhaTauri)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Nicholas Latifi (Williams)

Guanyu Zhou (Alfa Romeo

Nikita Mazepin

Waar kan ik de F1 testdag 2 volgen?

Dat is een beetje het lastige, want dat kan dus niet. In principe heeft de FIA de testdagen aan Bahrein ‘verkocht’. Omdat de auto’s zo veel veranderd zijn, kan er meer getest worden op Barcelona deze week. Maar de testdagen op tv volgen kan dus niet. Er zijn diverse sites die liveblogs bijhouden en uiteraard kun je via F1 Reddit of digitale meningen etalage van Twitter je ei kwijt.

