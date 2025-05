Vochtige Sprint Race Miami: Antonelli de nieuwe Verstappen?

Is Kimi Antonelli de nieuwe Max Verstappen of blijft onze held Max de daddy? We gaan het zien in een vochtige Sprint in Miami.

Het F1 circus is dit weekend opnieuw neergedaald in Miami. Maar waar Will Smith ons beloofde dat er geen drup te voelen was op de strip, regent het pijpenstelen vlak voor de Sprint. Dat betekent dat de piepjonge Andrea Kimi Antonelli zijn eerste pole position zal moeten verdedigen in het natte. De Italiaan griste gisteren verrassend de snelste tijd weg bij Piastri, Norris, papa Verstappen en teammaat Russell.

Voordeel voor ANT is dat hij in ieder geval geen last zal hebben van zesde man Leclerc. De Monegask hangt zijn Ferrari namelijk al voor de race de muur in. Het is erg nat op het circuit. Het is dan ook de vraag wat de wedstrijdleiding gaat doen. We weten immers dat de extreme wet min of meer nutteloos is. Als het daar nat genoeg voor is, besluit de wedstrijdleiding altijd dat het te nat is om te rijden.

Om zes uur begint men met rondjes rijden achter de safetycar. Maar met name de mannen aan de kop van het veld hebben er geen zin in de race te starten, zo blijkt over de radio. Als een uitgenaste veteraan laat Antonelli zijn team weten dat het wel echt heel nat is. Verstappen schiet even van de baan en verliest plekken, maar mag die terugpakken zo lang hij niet helemaal door het veld heen valt. De stewards besluiten een rode vlag te laten vallen. Een half uur later volgt poging twee.

Start

We krijgen zowaar een staande start! Houdt ANT zijn zenuwen onder bedwang met de drie leiders van het kampioenschap vlak achter zich? Het antwoord is neen. Sterker nog, hij verliest plekken aan alledrie. Andrea roept daarna dat Piastri hem van de baan heeft gedrukt, maar die vlieger gaat niet op. Althans, de wedstrijdleiding gaat ernaar kijken. Maar we kunnen ons niet voorstellen dat er een straf komt. Welkom in de piranha club.

Het wordt dan snel droger op de baan, wat helder zichtbaar is aan coureurs die naast de racelijn rijden om de banden te koelen. Is het nog de moeite waard om naar slicks te wisselen?

Mid Race

In Ieder geval wordt DRS vanaf ronde 12 toegestaan door de wedstrijdleiding…En Tsunoda neemt dan toch de gok op slicks vanuit een verloren positie. Dit wordt dus de graadmeter voor iedereen. TSU gaat naar een medium, enigszins verrassend omdat je eerder een soft zou verwachten. Hamilton volgt een ronde later het voorbeeld van de Japanner en gaat wel voor de softs vanaf P6. Ook Stroll en Sainz komen binnen; zij hebben weinig te verliezen.

Dan reageren ook de toppers, maar niet de McLarens. Verstappen komt binnen en kablabbert zijn voorvleugel eraf op de binnenkomende Mercedes van Antonelli. Hij komt wel voor Hamilton de baan op. De zevenvoudig kampioen is twee seconden per ronde sneller dan de twee McLarens op zijn opgewarmde softs. Piastri schiet rechtdoor in de chicane om Norris achter zich te houden. Hamilton gaat Verstappen voorbij. En dan staat Alonso in de muur. Safetycar. Pandemonium.

Finish

Norris heeft dan net besloten toch de pit op te zoeken. Dat lijkt funest voor LN4, maar hij heeft mazzel met de plek waar hij over start-finish komt. Wonder boven wonder behoudt NOR zo de leiding, voor Piastri en Hamilton. Verstappen krijgt een straf van 10 seconden voor een unsafe release en zal daarmee buiten de punten vallen als de race eindigt achter de safetycar. In de herhaling zien we dat Alonso -uiteraard- niet zomaar in de boarding staat, maar daarin geschoten is door Lawson.

Zo eindigt het dan ook in de gecreeerde volgorde. NOR, PIA, HAM, ALB, RUS, STR, LAW, BEA, TSU en ANT vormen de top-10 na het toepassen van de straf van Max. Verstappen verliest daarmee dus zes puntjes. Kan nog pijnlijk worden als de McLaren-dominantie tot een einde komt dit seizoen. Vanavond de echte kwali en morgen de race in het immer race-minnende Murica!

De uitslag