Aww hell naw! Will Smith tekent F1 contract

Big Willie Style.

I’ll tell you how I became the prince of a sport called F1

Liberty Media heeft weer keihard toegeslagen in haar queeste om de F1 spannender te maken voor een groot publiek door alles…euhm…een beetje minder over de F1 zelf te laten gaan en meer om de dinger eromheen. Voor de puristen is dat misschien een doorn in het oog, maar Liberty Media heeft waarschijnlijk een Superbowl-achtig scenario voor ogen. Schattingen lopen uiteen maar er wordt wel gezegd dat één op de drie Amerikanen jaarlijks de superkom kijkt. Velen daarvan kan de wedstrijd zelf gestolen worden, maar gaat het juist om alles er omheen. Zo is het sinds nipplegate elk jaar weer de vraag of er een tepel te zien zal zijn tijdens de fameuze halftime show en kijkt menigeen enthousiast uit naar de peperdure reclamespotjes. Het idee is een beetje dat alle elementen elkaar versterken.

Nou ben ik er zelf niet helemaal zeker van of de gemiddelde bezoeker van de GP van België graag nog even na de race blijft hangen voor een concert van Taylor Swift. Oké, je kan het net zo goed wel doen, want de eerste twee uur kom je toch niet weg vanaf de parkeerplaats koeienwei. En nu ik erover nadenk, Tay Tay’s lyrics ten overstaan van een bezopen menigte Max-fans waren nooit eerder zo treffend. I knew you were trouble when you walked in…. Het idee dat veel mensen ook echt de afweging maken ‘ja man, ik weet het eigenlijk niet of we moeten gaan hoor dit jaar…die RB15 gaat toch niet zo heel lekker…Wat zeg je? Taylor Swift speelt na de race? Oh nou dan gaan we toch maar’, zie ik persoonlijk niet zo zitten.

F1’s commerciële man Sean Bratches is echter een hele andere mening toegedaan. Hij wil het liefst zoveel mogelijk celebs naar de F1 races trekken om elke race nog meer cachet te geven. Het past dan ook prima in die strategie om in zee te gaan met Will Smith en diens Westbrook Studios. Het idee is om vanaf het seizoen van volgend jaar een show te maken met ‘A-list celebrity guests, pre-filmed stunts and challenges’.

Smith was afgelopen jaar al te gast bij het team van Mercedes, alwaar Big Will de schijtlollige trucendoos die we van hem kennen reeds opengooide in een een-tweetje met Lil’ Lewis. De acteur deed net alsof hij Hamilton aan een stoel vastgebonden had om zelf LH44’s plaats in de auto over te nemen. Maar auto nummer 44 won de race dus zo wisten we dat het niet echt was. Ouch burn! Stiekem was het best wel vermakelijk. Of de verse prins de aandacht van de (casual) F1 fan ook een heel jaar vasthouden met dit soort grappen en grollen die uiteindelijk niet heel veel met de sport zelf te maken hebben, zal moeten blijken.

Dank Maurice voor de tip!