Baanbrekend: zo gaat de elektrische BMW X3 M heten

Het blijft nog spannend hoe BMW de M-modellen met plofmotor en e-motor gaat onderscheiden. Al lijkt het nu vrij simpel te worden met de BMW X3 M.

Vanmorgen hadden we het nog over namenlogica. Waar terecht aangegeven werd in de reacties dat het bij BMW op dat gebied altijd spannend blijft. Het klinkt zo simpel: het nummer geeft de serie aan, de cijfers achter dat nummer de motorgrootte, i voor benzine en d voor diesel (al zijn ze daar nu afgestapt). Iets meer recent is gekozen voor een toevoeging vóór het nummer als het gaat om een product van M, een SUV (X) of een EV (i).

Combinaties

Maar wat als je twee van die termen wil combineren? Je zou zeggen dat de combinatie van M5 en X5 heel simpel MX5 of XM5 wordt. Helaas zijn beide namen al bezet. Dus koos BMW voor X5 M. Als een auto zowel een crossover als een EV is, wordt gekozen voor de aanduiding iX met een cijfer (of niet). De enige combinatie die we nog niet hebben gezien is EV en M of nog erger: EV, M en crossover. Terwijl dat er toch echt aan zit te komen.

Op basis van het Neue Klasse-platform komen namelijk binnenkort de nieuwe 3 Serie en iX3 uit. Die laatste is al bevestigd qua naam, maar het lijkt ook meer dan evident dat de sedan de naam i3 gaat afstoffen. Wel zo logisch. Klaar voor een iets minder logische stap? Frank van Meel, baas van BMW M, wil de combinatie i en M niet gebruiken. Dus de geruchten over een elektrische BMW M3 als ‘iM3’ kunnen de prullenbak in. En volgens die logica gaat i3 M hem ook niet worden. Wat wordt het dan?

BMW X3 M

Volgens het welbekende draadje van BMW-alleswetende ynguldyn op Bimmerpost wordt het heel simpel. De elektrische BMW X3 M gaat heten: BMW X3 M. Gewoon zoals de benzineversie, dus. Dat lijkt ook te bevestigen dat de elektrische BMW M3 gewoon M3 gaat heten. Geen onderscheid.

Toch lijkt het logisch als BMW M op een manier onderscheid gaat maken tussen de ICE- en BEV-modellen. Alleen hoe, dat weten we nog niet. En misschien ook wel niet, de marketingmachine heeft immers al bepaald dat een EV-M niet onderdoet voor een benzine-M. Bovendien is er natuurlijk een kans dat als de M3 EV aanslaat, er helemaal geen volgende generatie ICE M3 is. Dat is nog even gokken, maar er komt dus geen iX3 M met alle toevoegingen die je kan bedenken.