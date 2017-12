Oude Ford Mustangs omgetoverd tot horloges

Creativiteit voor het behoud van kunst.

Sommige mensen houden zoveel van hun auto dat ze hem het liefst overal waar ze gaan en staan mee zouden nemen. Dit is natuurlijk onmogelijk, tenzij je er een stuk afzaagt en het in je zak steekt. Een stel Denen vond dat dit wel iets tactvoller kon, dus startten ze samen het bedrijf REC Watches, dat zich specialiseert in het verzamelen van oude Mustang onderdelen om er vervolgens een fraai pakketje van te maken.

Het bedrijf, een liefdeskind van Christian Mygh en Jonathan Kamstrup, struint wereldwijd allerlei sloopbedrijven af op zoek naar reddeloze Mustangs. Wanneer ze er een vinden, zagen ze er de meest bruikbare onderdelen vanaf en blijven ze knutselen totdat het een horloge wordt. Tevens geven ze iedere unieke klok een extra laag van persoonlijkheid, door het bouwjaar en VIN-nummer erin te verwerken. Tijdens dit proces duiken de twee mannen overigens nog verder in de geschiedenis van de auto waarvan ze de onderdelen af hebben gehaald. Ze praten met ex-eigenaren en zoeken beeldmateriaal van die specifieke wagen en maken vervolgens voor elk horloge een bijbehorende video.

Hoewel het bedrijf zich voornamelijk richt op overleden exemplaren, accepteren ze ook donaties van fans en klanten die een rijdend model bezitten en een bijpassend horloge willen. Zo sloegen ze eerder dit jaar de handen ineen met driftheld Vaugh Gittin Jr. en maakten ze een uurwerk op basis van zijn 950 pk sterke Mustang.

De horloges uit de P-51 collectie komen natuurlijk wel tegen een prijs. Volgens REC Watches beginnen de klokken bij $ 1.495 en worden ze daarvandaan alleen maar duurder. Overigens gebruikt het bedrijf dezelfde techniek om horloges te maken van overleden 911’s en Mini Coopers. Check hier de video.