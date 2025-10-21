BMW X5 M Competition richt ravage aan in Schiedam

Een harde klap, gisteravond in Schiedam met een BMW X5 M Competition crash.

De bestuurder van een BMW X5 M Competition heeft gisteravond in Schiedam voor een flinke ravage gezorgd. Op de Strickledeweg ging het goed mis toen de macht over het stuur verloren werd. De dikke SUV, met een catalogusprijs van ruim 2,2 ton, veranderde in een paar seconden van een dikke SUV in een berg blauw schroot.

Volgens getuigen verloor de bestuurder door nog onbekende oorzaak de controle over de BMW X5 M Competition met een crash tot gevolg. De auto schoot van de weg, doorkruiste een aantal parkeerplaatsen en wist op bijzondere wijze precies tussen een bedrijfsgevel en een boom door te schieten.

Aan het einde van de dollemansrit kwam de BMW tot stilstand tegen een geparkeerde bakwagen. De klap was dusdanig hard dat die bakwagen op zijn beurt tegen een tweede geparkeerde bakwagen werd gedrukt. Resultaat: drie voertuigen met schade, waaronder één behoorlijk beschadigde BMW.

Geen gewonden

Gezien de ravage mag het een klein wonder heten dat zowel de bestuurder als de bijrijder ongedeerd bleven. De airbags hebben waarschijnlijk hun werk goed gedaan, en de stevige carrosserie van de X5 M Competition heeft ook zijn nut bewezen. De brandweer kwam nog even poolshoogte nemen om te controleren of er geen brandgevaar was, maar kon al snel weer retour.

De berger had daarentegen meer werk aan de winkel. Deze mocht de BMW afslepen. De voorkant van het blauwe monster ligt volledig in puin. Ook de achterkant en zijkant liepen schade op bij de BMW X5 M Competition crash.

Met vierwielaandrijving in zo’n veilige SUV is het een frappant ongeluk. Misschien dat het vermogen en een zware rechtervoet er iets mee te maken hebben, maar dat is speculeren. Onder de motorkap ligt een 4.4-liter V8 met twee turbo’s, goed voor 625 pk en 750 Nm koppel. Dat betekent: 0 naar 100 km/u in 3,8 seconden. Of 0-100 tegen een geparkeerde bakwagen.

De exacte oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Er zijn voor zover bekend geen aanwijzingen voor alcohol- of drugsgebruik, maar uitsluitsel daarover volgt mogelijk later. Het feit dat de bestuurder er na afloop niet vandoor ging in deze zaak kun je bijna als verfrissend omschrijven.

Fotocredit: Marco van der Caaij / MediaTV