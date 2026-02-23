Baby-G-Klasse krijgt tóch een verbrandingsmotor

De g-klasse-met-een-kleine-g wordt niet puur elektrisch.

Mercedes was altijd de koning van de niches. Inmiddels hebben ze al een tijdje geen nieuwe niches aangeboord, maar daar gaat binnenkort verandering in komen. Mercedes is namelijk in blijde verwachting van een baby G-Klasse. Oftewel: een g-klasse.

In september konden we al de eerste details over deze auto melden. Zo komt de kleine G op een eigen platform te staan. Mercedes pompt dus aardig wat geld in dit model, wat betekent dat ze hoge verwachtingen hebben. Dat is ook niet gek, als je ziet hoe populair de grote G-Klasse is.

Verbrandingsmotor

Volgens de verwachtingen zou de mini-G-Klasse alleen elektrisch worden, maar Mercedes lijkt toch een andere strategie gekozen te hebben. Volgens Autocar zal de auto ook leverbaar worden met een ouderwetse verbrandingsmotor.

Dat zal helaas geen 4,0 liter biturbo V8 worden. Reken op de 1,5 liter vierpitter uit de nieuwe CLA. In de CLA levert deze 156 tot 211 pk. En daarnaast komt er dus een volledig elektrische versie. Naar verluidt krijgt de baby-G-Klasse altijd vierwielaandrijving. Dat is in ieder geval positief, anders wordt het wel een heel slap aftreksel.

Meer kapers op de kust

Mercedes is overigens niet het enige merk met soortgelijke plannen. Ook Land Rover is bezig met een baby-Defender. Over die auto klinken al jaren geruchten, maar inmiddels zijn er daadwerkelijk prototypes gespot. Dan is er ook nog Toyota, die onlangs een baby-Land Cruiser lanceerde. En verder schijnt Ford een compacte Bronco voor Europa klaar te stomen. De baby-G-Klasse heeft dus zeker niet het rijk alleen.

Bron: Autocar