Bandenprikker wordt keihard aangepakt door rechter

Ja, echt waar, de bandenprikker uit Capelle is in de kraag gevat en krijgt meer dan een tik op de vingers.

We horen wel vaker al die horrorverhalen van onverlaten die auto’s beschadigen. Wij petrolheads zijn nogal gesteld op onze auto en als iemand daar aan zit, zijn we een tikkeltje, eh, teleurgesteld. Het is nu wel lastig om alle vandalen uit elkaar te halen. Sommigen balen van het leven en sluiten zich aan bij een groepering die het wel chill vindt om aan andermans spullen te zitten (Extinction Rebbellion bijvoorbeeld). Anderen zijn gewoon compleet de weg kwijt.

Bandenprikker

Maar we zijn eigenlijk ook best wel benieuwd wat er uiteindelijk gebeurt met mensen die auto’s vernielen op grote schaal. Nou, we worden op onze wenken bediend, want de 34-jarige man uit Capelle aan de IJssel is namelijk veroordeeld gisteren. Deze onverlaat achtte het noodzakelijk om bij honderden auto’s de banden lek te steken.

Meer dan een week sinds 17 december was hij bezig om banden lek te steken. Zoveel mogelijk. Het maakt ook niet uit wat voor banden: vrachtwagens, auto’s, motorfietsen, scooters: hij stak het allemaal lek. Gelukkig dat de mammoet-skelter van je neefje er niet bijstond. In zijn totaliteit heeft de schavuit 309 voertuigen aangepakt, daarvan deden er 250 aangifte. Middels een tip van een ooggetuige kan de 34-jarige man in de boeien worden geslagen.

Straf

De zaak is al voorgkomen en de rechter heeft gisteren zijn uitspraak gedaan. Het OM eiste een celstraf van 20 maanden, waarvan acht voorwaardelijk. Dat is het niet geworden. de rechter koos voor een mildere straf. De man moet 6 maanden de cel, waarvan 134 dagen voorwaardelijk.

De reden hiervoor is dat de dader niet geheel toerekeningsvatbaar is vanwege psychische stoornis is vastgesteld. Wel moet de dader naar een psychiatrische kliniek om zich te laten behandelen, om te voorkomen dat dit weer gebeurt. Daarnaast moet de bandenprikker een schadevergoeding van 22.000 euro betalen.

Via: Nu.nl