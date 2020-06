Baojun RS-7 met zeven zitplaatsen is niet wat je verwacht

Of wacht, dan is de Baojun RS-7 precies wel wat je verwacht: niet een Audi.

Het nadeel van een setje letters en nummers gebruiken om een auto een naam te geven, is dat je vroeg of laat een beetje overlap hebt met andere merken. Dat is het geval met deze Baojun RS-7.

Nu was de BMW C1 een dermate grote flop, dat Citroen de naam gewoon mocht gebruiken. Maar omdat Q4 van Alfa Romeo is, heet de Audi Q3 Sportback Audi Q3 Sportback en niet Audi Q4. Niet handig dus.

Baojun RS-7

Vandaag hebben we de Baojun RS-7. Nee, het is niet een opgepompte Audi Sportback, maar een chinees schepsel. Baojun is een joint venture tussen BAIC, Wuling en General Motors. Baojun is een zeer populair budgetmerk in China. De RS-7 is hun absolute topmodel.

Afmetingen

Om even een idee te krijgen van de auto, nemen we eerst de dimensies van de Baojun RS-7 met je door. Het appraat is namelijk 4,93 meter lang, 1,97 meter breed en 1,76 wijd. Met name vermeldenswaardig is de wielbasis van 2,90 meter. Dit moet resulteren in een zeer ruime crossover.

Captain Chairs

Standaard is de auto voorzien van drie zitrijen van twee. Optioneel kun je de achterste zitrij voorzien van drie zitplaatsen. De Captain Chairs op de tweede zitrij blijven gewoon behouden. Voor extra veel ruimte gevoel heeft de Baojun RS-7 een enorme raampartij en uiteraard een panoramadak.

S Tec motor

Ondanks dat de Chinezen de mond vol hebben over het interieur, zijn er geen foto’s vrijgegeven van het binnenste van de Baojun RS-7. Wel hebben we specificaties over de motor. Die zijn namelijk enorm bescheiden. Onder de motorkap ligt een 1.5 viercilinder motor. De motor is stiekem gewoon een GM Daewoo S Tec motorblok.

Voorwielaandrijving

Deze motor is voorzien van een turbocompressor, waardoor het vermogen alsnog 175 pk bedraagt. Deze is gekoppeld aan een automatische transmissie. Ondanks het SUV-uiterlijk, heeft de Baojun RS-7 voorwielaandrijving. De auto zal alleen in China verkocht worden.