Lynk & Co 06 is de dikste crossover in zijn klasse?

Vergeeft ons het enthousiasime, maar de Lynk & Co 06 klijkt bijzonder geslaagd te zijn.

Het is altijd even afwachten hoe iets in het echt eruit ziet. Via plaatjes op het internet kun je soms een verkeerd beeld krijgen van een auto, een nieuwe linksback voor de lokale FC, een broodje shoarma tegen een kater of een heuse Thaise ‘dame’.

Lynk & Co 06

Maar vaak kun je het al zien als je goed de foto’s bestudeert. Vaak zijn ze vrij korrelig dankzij een lekker lage resolutie. Bij auto’s gebeurt het ook, maar nu niet. Stiekem worden we namelijk heel erg enthousiast bij het zien van de nieuwe Lynk & Co 06. Normaal gesproken komt dat door suggestieve foto’s, weinig pixels en het feit dat het een concept car is.

Haarscherp

Daar is in dit geen sprake van. De platen van het productiemodel van de Lynk & Co 06 zijn haarscherp. Dat het uiterlijk geslaagd is, wil niet zeggen dat het origineel is. De deels gekleurde velgen is een Opel-dingetje (Adam). De achterlichten qua vorm doen denken aan de Lexus LC500, en de indeling ervan lijkt van Peugeot te zijn geleend. De voorzijde doet denk aan de vierde generatie Kia Sportage.

Invloeden

Maar om eerlijk te zijn: bij veel moderne ontwerpen zie je invloeden van andere merken. Het geheel is bijzonder fraai. Dat geldt ook voor het interieur. Links en rechts zien we wat Volvo-invloeden, maar dat is logisch: Lynk & Co is van Geely en die zijn ook eigenaar van Volvo. Met name de middentunnel komt erg bekend voor. Leuk detail zijn de tweekleurige stoelen.

Compact en luxe

De Lynk & Co 06 is 4,34 meter lang, 1,82 meter breed en 1,62 meter hoog. De wielbasis is 2,54 meter groot. Aanzienlijk minder groot dan de Baojun RS-7 van het vorige artikel, dus. Ondanks de compacte afmetingen, kun je de Lynk & Co 06 behoorlijk luxe aankleden. Wat te denken van adaptieve cruise control, een panoramadak en parkeersensoren met camera.

Twee Volvo motoren

Er zijn twee motoren leverbaar voor de Lynk & Co 06. De meest interessante is een plug in hybride. Deze combineert een 1.5 driecilinder turbo (B3154T van Volvo) met 80 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 190 pk. Deze komt later op de markt. In eerste instantie moet je het doen met de ‘gewone’ 1.5 driecilinder turbo, die goed is voor 175 pk en 265 Nm. Standaard is de auto voorzien van een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Ook die motor komt van Volvo, we kennen ‘m uit de XC40.

Ook de Lynk & Co 06 is vooralsnog bedoeld voor de Chinese markt.