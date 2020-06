ABT A6 Allroad met 408 pk is het ultieme compromis

Met de ABT A6 Allroad heb je precies alles wat je nodig hebt. Plus een paar dingen die je niet nodig hebt.

Tegenwoordig zien we een soort opsplitsing tussen bijzonder schraal of juist overdreven dik. Neem de Audi A6 bijvoorbeeld. Het zijn óf schrale viercilinders met een S-Line paketje en ‘badge-delete’-optie, óf meteen een RS6 vol met opties én accessoires. En dan heb je vaak nog mazzel ook, want als iemand meer dan twee ton stuk slaat op een dikke Duitser, is het vaak een SUV.

ABT A6 Allroad

Deze ABT A6 Allroad is het perfecte midden, dat we helaas veel te weinig zien. Niemand heeft écht een SUV nodig, alhoewel vierwielaandrijving en een iets grotere bodemspeling af en toe handig kunnen zijn. Dat is precies wat de Allroad biedt, zonder de enorme nadelen van een SUV.

Drie tuningskits

Er zijn drie tuningkits te koop voor de ABT A6 Allroad. De eerste is voor de ’50 TDI’. Deze 3.0 TDI met enkele turbo levert standaard 286 pk en 620 Nm, maar na de ABT behandeling komt daar 330 pk en 670 Nm uit. De ABT A6 Allroad in ’55 TDI’-specificatie (zelfde V6, maar dan met twee turbo’s) gaat van 349 pk en 700 Nm naar 384 pk en 760 Nm. In feite is dit gewoon de S6 motor, maar dan zonder de faux-sportieve aankleding.

Topper

De topper in de range qua vermogen is de 55 TFSI. Deze 3.0 V6 benzine levert standaard 340 pk en 500 Nm, maar ABT maakt daar 408 pk en 550 Nm van. Over prestaties wordt met geen woord gerept, maar dit is echt meer dan voldoende om hoogst illegale snelheden te rijden.

Velgen

Verder houdt de tuner uit Kempten zich behoorlijk in met de ABT A6 Allroad. Je kunt kiezen uit een setje velgen dat spectaculair slecht past bij het design van de Audi: de FR en GR. De FR is leverbaar met een diameter van 20 inch of 21 inch. De GR is altijd 20 inch. Een heel prettige bijkomstigheid is dat je ze niet hoeft te bestellen.

Accessoires

Verdere wijzigingen betreffen in dit geval voornamelijk details in het interieur. Denk aan accessoires als een start-stop knap waarop ze ‘ABT’ hebben geschreven. Of een schakelpookknop waar ook het woordje ‘ABT’ op staat. Voor de ultieme pats kun je kiezen voor de ABT-verlichting als je de deuren opent. Doet het altijd goed op de kermis in Veghel.

Alle onderdelen zijn nu leverbaar voor de (best prijzige) ABT A6 Allroad.