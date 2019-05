Basta! Ferrari geeft geen motoren meer aan Maserati

Een einde van een tijdperk.

Tijdens een bespreking van de kwartaalcijfers heeft Ferrari deze week een aantal beslissingen bekendgemaakt, maar geen van allen zijn ze zo ingrijpend als de aankondiging om een einde te breien aan de samenwerking met Maserati. Volgens CEO Louis Camilleri zal Ferrari binnen een jaar of twee stoppen met het leveren van motoren aan het merk.

Hoewel het nieuws officieel nog niet naar buiten is gebracht, staat de aankomende verandering uitgeschreven in een transcript van The Motley Fool. De website wist het hele gesprek in handen te krijgen en plaatste het online.

Wanneer een analist van Bank of America een vraag stelt aan Camilleri over de verkoopaantallen van Maserati en hoe de toekomst met Ferrari eruitziet, antwoordt het hoofd van de Italiaanse automaker als volgt:

“Well, as you know, we have a contract. And as you know, Maserati has announced that at the end of that contract they will not renew it. So, eventually, we will no longer supply engines to Maserati, which actually from our perspective is actually a good thing, both from a margin perspective, but also the fact that we can transfer a lot of the labor that’s been focused on the engines to the car side of the business.”