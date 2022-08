“1 op 4 mensen kan dure benzine niet betalen”

De brandstofprijzen zijn dermate hoog dat mensen de benzine niet kunnen betalen.

De brandstofprijzen rijzen de pan uit. Nog niet zo heel lang geleden kon je gewoon voor 1,60 per liter je tank volgooien, tegenwoordig is dat een stuk hoger. Toegegeven, de echt extreme pieken hebben we inmiddels achter de rug. Door de zwakke euro ten opzichte van de dollar (nu bijna gelijk) valt deze daling wat tegen.

Het zorgt er in elk geval voor dat automobilisten in zwaar weer verkeren. Volgens de ANWB raakt 1 op de 4 mensen in financiële problemen door de hoge brandstofprijzen. De ANWB heeft onder 1.300 leden een onderzoek gehouden.

1 op 4 mensen kunnen benzine niet betalen

De ANWB zegt er meteen bij dat het een representatieve peiling is. Of mijn scriptie-begeleider dat ook vindt, is niet bekend. Wij zullen het hem even vragen (hallo Rainer!). De ANWB stelt dan ook dat de overheid de accijnsverlaging intact moet houden. Als ze dat niet doen, raken nu nog meer mensen financieel in de knel. Op een liter benzine strijkt de overheid nu 17 cent minder op dan normaal.

In 30% van de gevallen, hebben de ondervraagden geen alternatief voor de auto en moeten ze de extreme brandstofprijzen gewoon ophoesten. Deze mensen kunnen niet met de fiets of trein naar hun werk gaan.

De hoge brandstofprijzen is wel goed gebleken voor het milieu. Maar liefst 60% van de respondenten geeft aan vaker de auto te laten staan. Dus uiteindelijk dient het wel een beetje een goed doel.

Accijnzen zullen nog enorm stijgen

Overigens, nog even terugkomend op de accijnzen, in Nederland is de brandstofprijs nog altijd het hoogst. Per liter pakt de Nederlandse ‘Roverheid’ alsnog het meeste van alle andere Europese landen. Om te zorgen dat er genoeg geld over blijft voor proefballonnetjes, zal de accijnsverlaging in december terug gedraaid worden.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer, ga jij nu ook veel minder rijden dan normaal vanwege de hoge benzineprijzen? Of geniet je er nu ook zo van dat het eindelijk wat rustiger is op de linker rijstrook? Laat het weten, in de comments!

Via: De Telegraaf.