EV-subsidie in heel Europa komt een stap dichterbij

Ook in Nederland kan het financiële steuntje in de rug terugkomen.

Kijkend naar Duitsland is de conclusie simpel: om EV’s te verkopen, hebben kopers subsidie nodig. We zijn benieuwd of dit in Nederland ook zo gaat zijn nu de SEPP is verdwenen. De Duitse Bondskanselier Olaf Scholz wil graag de subsidie hervormen. De EV-subsidie moet dan niet alleen landelijk geregeld zijn, maar voor heel Europa.

Een Europese EV-subsidie werd eerder al geopperd door de Franse minister van Industrie, Marc Ferracci. Tijdens het World Economic Forum praat Scholz ons bij over de huidige stand van zaken. ”Wat we nodig hebben, zijn pragmatische oplossingen, geen ideologische.”

De volgende stap

Scholz meldt trots dat hij een belangrijke stap heeft gezet richting een Europese EV-subsidie. Scholz: ”Ik ben verheugd te melden dat de voorzitter van de [Europese] Commissie nu mijn voorstel heeft meegenomen voor een geharmoniseerde, Europa-brede subsidie voor elektrische auto’s”, zegt Scholz. Oftewel: het idee van de landelijke beleidsmakers ligt nu bij de voorzitter van de EU, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen was ook aanwezig op het Forum. Daar benadrukte ze nog maar eens aan hoe belangrijk de EV-transitie volgens haar is. Von der Leyen: ”De komende paar jaren worden van levensbelang om in de race naar schone technologieën.”

Nog even terug naar Scholz. Die heeft goede redenen om een EV-subsidie voor heel Europa te regelen. Over een maand zijn de Duitse verkiezingen. In zijn verkiezingsprogramma belooft Scholz een ’tijdelijk belastingvoordeel’ voor EV’s die in Duitsland worden gebouwd.

We gaan allemaal aan de EV

De Bondskanselier gelooft dan ook heilig in de EV. Hij zegt: ”Elektrische mobiliteit is de toekomst, daarover bestaat geen twijfel. Iedereen die daar anders over denkt, brengt onze industrie in gevaar.” Ik denk dat bijvoorbeeld BMW nog even met liefde ‘de industrie in gevaar brengt’ als dat zorgt wat extra M3 verkopen verkopen.

Foto: Nio ET5 Touring gespot door @Maurice16

Bron: AutoNews