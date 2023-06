In memoriam: Ford Fiesta (1976-2023)

Pak je zakdoek er maar bij, want de einddatum van de Ford Fiesta is nu eindelijk hier.

De reden dat het B-segment zo scoort in Europa is eigenlijk vrij simpel. Voor normaal gebruik zijn de meeste B-segmenters groot zat, je kunt ze krijgen met hele volwassen aandrijflijnen maar bij de meeste heb je zo’n beetje gegarandeerd rijplezier. Ook zijn ze ongelofelijk simpel en zijn er van bijna elk model leuke versies te vinden. Logisch dat er bijna voor iedereen wel een Peugeot 205/6/7/8, Renault Clio, Opel Corsa, Volkswagen Polo of Ford Fiesta is.

Ten einde

Ten minste, was. Eén van deze vijf ijzersterke namen gaat de pijp aan Maarten geven. Dat kun je aan de titel al zien, het is de Ford Fiesta. De retepopulaire kleine Ford heeft het 47 jaar volgehouden, maar in 2023 valt het doek. Dat wisten we al, maar de datum nadert nu wel erg snel. Volgende week rolt de allerlaatste Ford Fiesta van de band.

Ford Fiesta

De historie achter de Ford Fiesta kan eigenlijk niet simpeler. De oliecrisis van de vroege jaren ’70 zorgde ervoor dat iedere grote autofabrikant ineens brood zag in kleinere, zuinigere auto’s. Zo ook Ford, die in 1972 het plan had klaarliggen voor een auto onder de Escort. Het werd dan ook snel duidelijk dat deze auto, toen nog ‘Project Bobcat’ genaamd, vooral voor Europa bedoeld was.

Dat mondde in 1976 uit in de allereerste Ford Fiesta. Het uiteindelijke concept werd ontworpen door niemand minder dan Tom Tjaarda (Ghia). Geinig feitje: de Fiesta werd ook ontworpen met de VS in het achterhoofd, maar daar was ‘ie een beetje te klein en basaal. Een Amerikaanse versie van de Escort verving daar de Fiesta na slechts een paar jaar.

In Europa was het juist een hit. Die wens voor kleinere, goedkope auto’s bleek op ons continent erg groot te zijn, want al snel breidde het gamma uit naar meerdere motorkeuzes en zelfs leuke motorkeuzes. Daarover hoeven we het niet té uitgebreid te hebben, want dat heeft collega @willeme al een keer gedaan.

47 jaar

Wat de Fiesta vooral bijzonder maakt is de situatie zoals deze nu is. De huidige Ford Fiesta is alweer de achtste generatie van de kleine Ford, die al 47 jaar ononderbroken in productie is. Meer dan 10 landen hebben de Fiesta geproduceerd, waaronder natuurlijk Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar ook andere grote markten hebben mogen bijdragen aan het Fiesta-succes. Zo hebben wij bijvoorbeeld de sedan-versie van de Fiesta nooit gezien.

Uiteindelijk zijn er naar schatting zo’n 22 miljoen exemplaren van de Ford Fiesta gebouwd. Elke generatie wist successen te boeken en dat geldt zelfs voor de achtste (huidige) generatie. Momenteel zitten echter steeds minder mensen te wachten op B-segment hatchbacks en de productiekosten zijn hoog voor wat je terugkrijgt. De op de Fiesta gebaseerde Ford Puma crossover is bijvoorbeeld wel populair. Toch is de Ford Fiesta geen ramp qua verkoopcijfers, maar de Puma legt meer geld in het laatje.

De reden dat Ford uitgerekend volgende week (7 juli) stopt met de Fiesta heeft te maken met de fabriek in Keulen. Die bouwt nu nog de Fiesta, maar Ford is bezig om de fabriek om te bouwen naar hun grootste EV-fabriek. Wanneer de Fiesta daar het veld ruimt, begint de productie van de Ford Explorer EV. Ook een kleinere EV op basis van de Puma wordt hier gebouwd vanaf volgend jaar.

47 jaar, 22 miljoen auto’s, acht generaties, de onsterfelijke naam ST en een auto voor het volk. Met het verdwijnen van de Ford Fiesta verdwijnt een icoon. Rust zacht, Fiesta. (via Autocar)