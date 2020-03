Bedrijfsautobeurs ook afgezegd door coronavirus

Dat deze bedrijfsautobeurs niet doorgaat was te voorzien, maar het is niet minder jammer.

In Groot-Brittannië is onlangs een lockdown ingesteld. Dat heeft diverse gevolgen voor de evenementen die worden georganiseerd. Zo moest de premiere van de film van de beroemdste geheim Brits agent even verschoven worden.

Birmingham

Minder vermakelijk, maar wel zo informatief is de CVS 2020. Dit is de Britse bedrijfswagenbeurs in Birmingham. Inderaad, daar waar vroeger de Birmingham Motor Show werd gehouden, een beurs vergelijkbaar met de AutoRAI. De Commercial Vehicle Show (CVS) van Birmingham laat zich het best vergelijken met de bedrijfsautoRAI.

Einde van april

Deze show stond gepland voor het einde van april. Het mag geen verrassing heten dat de Commercial Vehicle Show in Birmingham is komen te vervallen. Althans, dat wordt er in eerste instantie gezegd. Nu had de organisatie er een beetje rekening mee gehouden. Personenautobeurzen als de Salon van Genève en New York Motor Show zijn ook komen te vervallen. Wel wil de organisatie kijken of het mogelijk is om de beurs uit te stellen naar een later moment dit jaar.

CVS2020

De CVS 2020 is een van de grootste bedrijfsautobeurzen in Europa. De CVS in 2019 was niet het allergrootste succes, omdat veel merken niet kwamen opdagen. Voor dit jaar stonden eigenlijk alle grote (en kleine) merken gepland. Daarnaast zouden sommige belangrijke primeurs te bezichtigen zijn. Met name veel elektrische bedrijfswagena zouden hun première beleven. Denk aan de Vauxhall Vivaro-e en de Peugeot e-Expert.

Ster

De belangrijkste ster van de bedrijfsautobeurs was waarschijnlijk de LEVC, wat staat voor London Electric Vehicle Company. Dit bedrijf bouwt ook de London taxi en heeft op basis een elektrische bedrijfswagen ontwikkeld, de VN5. Daarnaast is zo’n beurs altijd goed voor een een lading speciale uitvoeringen, nieuwe innovaties qua opbouw of betimmering, alternatieve aandrijflijnen en natuurlijk alle andere nieuwe producten van toeleveranciers.