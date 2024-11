Flitsgekte: blijf weg uit België, ik herhaal, blijf weg uit België!

De flitsmarathon is terug!

Om de zoveel tijd besluiten de Europese politiekorpsen dat het genoeg is. Om automobilisten weer op scherp te zetten, wordt er een grootschalige flitsmarathon gehouden. Afgelopen zomer zorgde dat al voor duizenden extra boetes voor te hard rijden. De Belgische politie ziet daar het nut wel van in. De agenten in België houden daarom af en toe een eigen flitsmarathon. Zo ook nu weer.

In april hield de politie bij onze zuiderburen een jubileumcontrole met de 20e editie van de nationale flitsmarathon. Bij die ronde liepen 25.326 weggebruikers binnen 24 uur tegen de lamp van de ruim 400.000 gecontroleerde voertuigen. Van die 25.000 overtreders reden er 145 dermate te hard dat het rijbewijs werd ingevorderd.

Wanneer is de flitsmarathon in België?

Nu is het dus weer tijd voor een grootschalige controle op de maximumsnelheid. Vanaf vandaag, woensdag 20 november, tot en met 06:00 uur op donderdag 21 november wordt er extra gecontroleerd op de Belgische wegen. De politie van België ziet de flitsmarathon als een noodzaak. ”Overdreven snelheid is nog steeds een van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen, samen met rijden onder invloed en gsm-gebruik achter stuur”, schrijft de politie na de vorige marathon. Een derde van de dodelijke ongevallen in België zou komen door hardrijders.

Maximumsnelheden in België

Mocht je vandaag alsnog naar België gaan (bijvoorbeeld om een nog goedkopere Dacia Spring op te pikken) dan is het wel handig om te weten hoe hard je per type weg mag. Hieronder een overzicht van de maximumsnelheden in België. Let op: in België kunnen er verschillende regels gelden in Vlaanderen, Brussel Wallonië.

Binnen de bebouwde kom

Vlaanderen en Wallonië: max. 50 km/u

en Brussel Hoofdstedelijk Gewest: max. 30 km/u

Buiten de bebouwde kom

Vlaanderen en Brussel : max. 70 km/u .

en : . Wallonië: max. 90 km/u.

Op de snelweg

max. 120 km/u in heel België

in heel België Ook op andere wegen met minstens twee rijstroken in elke richting, gescheiden door een middenberm: snelheidslimiet max. 120 km/u

Bron: VRT