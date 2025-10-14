België gaat ongepaste kentekens aanpakken

Het is straks over en uit met gepersonaliseerde kentekens die niet zo netjes zijn.

In België kun je al tien jaar lang je auto een persoonlijk tintje geven met een eigen nummerplaat. Voor duizend euro krijg je de vrijheid om er iets leuks, grappigs of betekenisvols op te zetten.

Er is best veel mogelijk, waardoor autobezitters de grenzen van het toelaatbare gingen opzoeken. Soms wat aan de grove kant, maar de alarmbellen gingen nog niet rinkelen bij de Belgische politiek. Tot deze zomer. Er werd een 7-OKTOBR-plaat geregistreerd en dit schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Onder meer Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de liberale MR-partij, sprak er schande van. Daarover bericht de Telegraaf.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit mag bepalen of een kentekencombinatie goedgekeurd wordt of niet. In de praktijk blijkt de Belgische overheid niet zo nauw te kijken, want er is best veel mogelijk. Maar dat de FOD goedkeuring gaf voor deze plaat is volgens politici onbegrijpelijk.

Mobiliteitsminister Jean-Luc Crucke (Les Engagés) vindt dat het zo niet langer kan. Hij komt daarom met nieuwe regels die het makkelijker maken om ongepaste gepersonaliseerde nummerplaten weer in te trekken. Tot nu toe was dat namelijk een juridisch mijnenveld: eenmaal goedgekeurd, bleef een kenteken in principe geldig, hoe discutabel het later ook bleek.

Dat gaat nu veranderen. Als blijkt dat een kentekencombinatie beledigend, kwetsend, racistisch of xenofobisch is kan de overheid alsnog achteraf ingrijpen. De FOD heeft een lijst met verboden termen en combinaties, maar met tienduizend aanvragen per jaar glipt er af en toe toch eentje door.

Ondertussen is het beruchte oktober-kenteken trouwens al van de weg gehaald. De FOD Mobiliteit probeerde eerst in overleg met de eigenaar tot een oplossing te komen, maar die weigerde. Uiteindelijk moest de politie ingrijpen en werd de plaat alsnog ingetrokken.

België telt inmiddels bijna 100.000 auto’s met een gepersonaliseerd nummerbord. De overheid verdient er lekker aan. Namelijk al zo’n 100 miljoen euro sinds de invoering in 2014. In Nederland hoef je er overigens niet op te rekenen. Daar is al onderzoek naar geweest.