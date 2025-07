België zet een streep door een boel trajectcontroles!

Maar toch komen er trajectcontroles bij…

Het had nog vervelender kunnen worden om door België te rijden. Het land staat al bekend om zijn wegen uit de Middeleeuwen, maar is ook kampioen trajectcontroles. Nergens in Europa vind je zoveel flitstrajecten als bij onze Zuiderburen. En daar zouden er nog eens een heel stel bijkomen.

Er lag een plan klaar in België dat op het punt stond uitgevoerd te worden. Als het plan zou doorzetten, zouden er 82 nieuwe trajectcontroles opgezet worden op gewestwegen (of hu-westwé-hun, zoals de Vlamingen dat zo mooi zeggen). Zouden we dat hier in Nederland doen, dan zou het aantal trajecten verdubbelen. In België is het relatief gezien een stuk kleiner aantal. Daar staan er nu al 941.

De Vlaamse Minister voor Mobiliteit is Annick de Ridder. Ze wordt er tijdens een debat op gewezen door een partijgenoot. “Trajectcontroles moeten gericht zijn op plaatsen waar snelheid echt gevaar veroorzaakt. Zo wordt het beleid eerlijker en transparanter”, zegt de collega. Daar is De Ridder het mee eens.

Wel extra trajectcontroles

De minister gaf het startschot voor een onderzoek naar de geplande trajectcontroles. Er wordt specifiek gekeken op welke wegen een hoog aantal letselongevallen heeft plaatsgevonden en waar een probleem van overdreven snelheid bestaat. De uitkomst hiervan is dat er nog maar 10 van de 82 geplande trajectcontroles overblijven. ”Dat zijn voor mij de plekken waar we nog met zulke trajectcontroles gaan werken”, zegt De Ridder.

Onder de vorige mobiliteitsminister Peeters werden de waarschuwingsbordjes bij trajectcontroles weggehaald. Onder de nieuwe leider komen de borden terug waardoor je dus weet waar je extra goed op je snelheid moet letten. “Duidelijke communicatie over handhaving is essentieel voor het vertrouwen in het beleid. Burgers moeten ervaren dat handhaving eerlijk, transparant en doelgericht gebeurt”, vindt de minister.

Waarom zijn er zoveel trajectcontroles in België?

Vanaf begin 2021 kunnen gemeenten in België zelf kleine boetes uitdelen. Onder deze boetes valt ook de straf voor het overschrijden van de maximumsnelheid met maximaal 20 km/u. De opbrengsten uit deze boetes gaan naar het lokale bestuur. De inkomsten moeten dan wel geïnvesteerd worden in verkeersveiligheid, maar daardoor heb je elders wel weer geld over. En je kunt het nog verkopen ook door te zeggen dat het verkeer er veel veiliger van wordt.

Foto: Kenteken zegt genoeg gespot door @bteun

Bron: VRT