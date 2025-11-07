Politie in België is helemaal klaar met Flitsmeister: komt er een verbod?

De agenten willen een verbod en krijgen steun uit verschillende hoeken.

Autorijden is in België geen pretje. Nee, ik zal niet beginnen over de wegen die het reliëf hebben van een rasp. Het land staat bomvol flitsers en trajectcontroles. Gelukkig is daar een medicijn voor: verkeersapps die flitsers verraden, zoals Waze en Flitsmeister. Deze apps liggen nu echter onder vuur.

De aanleiding: reclamecampagnes van de populaire app op tv en stadsbussen van de Lijn, een overheidsorganisatie. Dat schoot bij agenten, het veiligheidsinstituut VIAS en de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen in het verkeerde keelgat. Zij vinden dat apps die flitsers en snelheidscontroles verklikken, moeten verdwijnen.

Volgens de tegenstanders moedigen de flitsapps juist gevaarlijk rijgedrag aan. VIAS verdedigde dat vorig jaar al met een onderzoek. Per afgelegde 10.000 kilometer zouden bestuurders die Flitsmeister gebruiken 50 procent meer flitsboetes krijgen dan wie niet zo’n systeem gebruikt.

Reactie van de minister van verkeer

Toch denkt niet iedereen daar hetzelfde over. Annick De Ridder, de Vlaamse minister van Mobiliteit, kreeg in het parlement vragen over een mogelijk verbod, maar ziet daar niets in. Ze zegt: ”Handhaving werkt beter als daar draagvlak voor is. Als er apps zijn die er mee voor zorgen dat chauffeurs trager en veiliger rijden, kan ik dat alleen maar toejuichen. Wij gaan ook zelf de aankondigingsborden voor trajectcontroles terugplaatsen.”

De minister benadrukt dat reclame op bussen en trams van vervoersmaatschappij De Lijn is toegestaan zolang de adverteerder betrouwbaar is, het product legaal is en de boodschap voldoet aan de ethische code. Alle drie de vakjes werden volgens haar afgevinkt. Daarnaast werden klachten bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame allemaal afgewezen.

Tegenstanders in de politiek

Niet al haar collega’s delen dat standpunt. Stephanie Vanden Eede (Vooruit) vindt dat apps als Flitsmeister de verkeerde boodschap geven: ”Snelheid is een killer in het verkeer. Als we naar nul verkeersdoden willen gaan, zullen we ons toch echt allemaal aan de snelheidslimieten moeten houden. Apps als Flitsmeister gaan daar lijnrecht tegenin. Die zeggen eigenlijk: doe maar zolang wij niet piepen. Je stopt toch ook altijd bij een rood verkeerslicht en niet alleen als een app het zegt?”

Ook andere parlementariërs, zoals An Christiaens, vinden het onbegrijpelijk dat de overheid reclame toestaat voor zulke apps op haar eigen voertuigen: “Dat is de wereld op zijn kop.”

Hoewel de tegenstand groeit, is er nog geen politiek draagvlak voor een verbod. De minister houdt voorlopig voet bij stuk: zolang de apps legaal zijn, mogen ze ook gebruikt én gepromoot worden. Je kunt je flitsapp dus gewoon blijven gebruiken in België, in tegenstelling tot Duitsland waar je er – ook als bijrijder – een flinke boete voor kunt krijgen.

Via VRT, Nieuwsblad