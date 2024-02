Beeldschone Kia Stinger krijgt TOCH een opvolger!

De opvolger van de beeldschone Kia Stinger mag er toch komen!



Het is zo’n auto die binnenkort veel voorbij gaat komen in de AB-adviezen. We hebben het natuurlijk over de Kia Stinger. Op dit moment zijn de nette exemplaren met weinig kilometers nog vrij prijzig, maar ze beginnen flink te dalen.

Zeker als je over de grens gaat kijken. Een vijfdeurs liftback met complete uitrusting en zonder uitzondering dikke motoren. What’s not to like? Ja, een BMW 4 Serie GC of Audi A5 Sportback zijn meer premium, maar het verschil is veel minder klein dan je zou vermoeden.

Geen succes

Bij de introductie wist iedereen al dat de Kia Stinger geen supersucces zou worden. Het was voornamelijk de bedoeling dat Kia wilde bewijzen dat ze een auto konden bouwen die men echt wil, in plaats van een verstandige auto die je enkel op rationele gronden koopt. In dat opzicht is de Zuid-Koreaanse fabrikant met vlag en wimpel geslaagd. Alleen jammer dat het nooit van een opvolger kwam.

Maar dat is dus niet waar, want de beeldschone Kia Stinger krijgt dus gewoon WEL een opvolger. YES! Dat meldt het Franse Autoplus. Volgens hen komt er een geheel elektrische sportsedan die je moet zien als de opvolger van de Kia Stinger. De naam zal geen Stinger zijn, maar iets minder spannend: Kia EV8. Zo kun je ook precies zien hoe je de auto moet plaatsen: boven de Kia EV6, onder de Kia EV9. En dan een grote sedan, geen crossover.

Kia Stinger opvolger krijgt 612 pk en 800 km range!

De werktitel op dit moment is Kia GT1. De auto moet dienen als concurrent voor de BMW i5, Mercedes-Benz EQE en Tesla Model S. Dus echt een stuk hoger in de markt dan de vorige Stinger.

Het is wel opmerkelijk dat Kia dus alsnog met een opvolger voor de Stinger komt. Bij het afscheid van de eerste generatie Stinger, zei Kia dat de je de EV6 GT als opvolger moest zien. Maar nu krijgt de auto dus een echte volwaardige opvolger. Deze zal komen te staan op het eM-platform van de Hyundai Group. Dat is de volgende generatie EV-platforms na de huidige e-GMP.

Volgens de Franse publicatie krijgt de instapversie van de Stinger 435 pk en de topversie maar liefst 612 pk! De batterij heeft maximaal een capaciteit van 113,2 kWh, waarmee een actieradius van 800 kilometer mogelijk moet zijn. De lancering vindt plaats in 2026.

Fotocredit: Gele Kia Stinger GT door @leroy1991 via Autoblog Spots!