Kia EV5: de EV9 krijgt een klein broertje

Kia laat er geen gras over groeien: de EV9 is nog maar net onthuld, of hier is al de Concept EV5.

Er was een tijd dat Kia’s redelijk nietszeggend waren qua design, maar die tijd is definitief voorbij. De Kia EV6 is een zeer uitgesproken auto en dat geldt ook voor de EV9, die vorige week onthuld is. Die is ontworpen volgende dezelfde designtaal, maar dan een stuk vierkanter.

Dat zien we nu ook terug bij de Kia EV5. Nu denk je misschien: EV5, heb ik iets gemist…? Nee, die tovert Kia vandaag opeens uit de hoge hoed. Wij horen de naam EV5 nu dus ook voor het eerst. Het is nog een concept car, maar de Koreanen kennende zal de productieversie niet veel afwijken.

Het lijdt geen twijfel dat de EV5 familie is van de EV9. De EV5 lijkt namelijk als twee druppels water op zijn grotere broer. Dat pakt op zich niet verkeerd uit, maar het is wel jammer dat er niet wat meer onderscheid is.

Naast het formaat zit het onderscheid vooral in de koplampen en achterlichten. De koplampen zijn bij de EV5 verbonden aan driehoekige luchtinlaten. De achterlichten lopen helemaal door tot het Kia-logo midden op de achterklep.

Het uiterlijk van de Kia Concept EV5 oogt al redelijk productierijp, maar dat geldt iets minder voor het interieur. Hier zien we nog echte concept car-fratsen zoals ronddraaiende stoelen. Kia noemt het zelf baanbrekend, maar dat hebben we toch echt al vaker gezien.

Kia onthult de Concept EV5 in China. Dat is ook de markt waar ze in eerste instantie op focussen. De productieversie van de EV5 zal later dit jaar in China gelanceerd worden. Daarna zijn de andere markten aan de beurt.

Of Nederland daar ook bij zit is nog niet bekend, maar je kunt er donder op zeggen dat de EV5 ook onze kant op komt. Een compacte elektrische cross-over van Kia is namelijk een gegarandeerd succesnummer in Nederland.