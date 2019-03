Deze Skoda is waanzinnig licht

Je wordt er zelf alleen niet lichter van.

Er wordt nog weleens gezeurd op het Skoda RS-label. Niet dat het verkeerde auto’s zijn, dat is niet het geval. Het is alleen dat de badge met de letters ‘RS’ iets anders suggereren dan een redelijk vlotte hatchback of stationwagon. Niet alleen sneller, bij RS denk je automatisch aan een lichtere en meer hardcore variant. Met dank aan Porsche.

De nieuwste Skoda van het moment heeft gek genoeg géén RS-label, maar is juist wel enorm licht. Het is een eenpersoons elektrisch voertuig. Het conceptvan een frame, zadel, stuur en pedalen doet ons ergens denken aan dat van een fiets. Dat bleek ook de bedoeling te zijn, Skoda is van origine een fietsenfabrikant. Het voertuig is vernoemt naar een van de oprichters, Vaclav Klement.

De Klement (zo heet het ding) heeft een elektrische motor van met nog geen 6 pk. Maar dankzij het gewicht van slechts 25 kilogram behoort een snelheid van 45 km/u tot de mogelijkheden. Versnellen en afremmen doe je met de pedalen, zoals op een hooverboard. Op een accu kun je dik 60 km halen, als ‘ie leeg is kun je ‘m thuis aan de stekker hangen. Skoda geeft aan productplannen te overwegen.