Mercedes AMG GT R Roadster is in het echt een beest

Kijk dan naar dat gezicht.

Toen Mercedes vanochtend met de aankondiging kwam dat het wéér een nieuw lid ging toevoegen aan de AMG GT-familie, zakte bij ons de moed een beetje in de schoenen. We zijn inmiddels op een punt aangekomen dat we amper meer kunnen tellen hoeveel leden het gezin precies telt. Het lijkt totaal onnodig dusdanig veel modellen op de markt te brengen. Wie zit nu eigenlijk daar op te wachten?

Wel… wij. Toen we tijdens een evenement voorafgaande aan het Autosalon van Genève van de Duitse autofabrikant oog in oog kwamen te staan met de AMG GT R Roadster, verdween alle redelijkheid als sneeuw voor de zon. Dankzij zijn mat blauwe kleur, zijn contrasterende zwarte velgen, die enorme achtervleugel, diffuser en zijn gruwelijk grote smoelwerk is de auto een lust voor het oog.

Reken daarbij het feit dat er slechts 750 exemplaren van de AMG GT R Roadster op de markt zullen komen en de bolide een zeer krachtige, 585 pk sterke V8 in het vooronder heeft liggen, en je zult begrijpen dat dit voor welvarende cabriorijders een absolute must is om in de garage te krijgen.