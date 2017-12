911-baas: GT3 TP om 911R speculanten te naaien

Knuppel-->hoenderhok.

Jawel het is officieel. Oké, de gemiddelde 911-liefhebber had het al lang door natuurlijk, maar nu heeft August Achleitner het bevestigd: De 911 GT3 met Touring Package (en de nieuwe 911T) zijn letterlijk bedoeld om ‘flippers’ die de 911R onbetaalbaar gemaakt hebben de middelvinger te geven.

August bekleedt bij Porsche de officiële functie Vice President Product Line Sports Cars, maar wordt zelfs op de perssite van Porsche ook wel gewoon aangeduid als ‘hoofd van de Porsche 911’. De man heeft dus recht van spreken. Hij was onlangs aanwezig op de Los Angeles Auto Show, waar hij bij Road & Track liet optekenen:

We did not expect this, let me say, crazy reaction concerning used car prices. Because some people are making only money with the car. We don’t like that. If [the GT3 Touring Package] helps keep the prices a little bit lower for the average customer of our cars, it’s better. Of course, there are some specific customers who are a little bit disappointed, but it’s ok, we can live with this.